Tres centros educativos de Huelva, referentes andaluces en fomento de la lectura

Foto de familia con los premiados. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA/SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha presidido en Sevilla la entrega de los Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura, unos galardones que reconocen las buenas prácticas desarrolladas en las bibliotecas escolares y en el fomento del hábito lector.

En esta edición, la provincia de Huelva ha tenido un papel destacado con el reconocimiento a tres centros educativos públicos --el CEIP Marismas de Hinojos, IES La Orden y el CEIP Muelle del Tinto--, referentes por "la calidad, innovación y compromiso social" de sus proyectos lectores y bibliotecas escolares.

El acto se enmarca en la celebración del Día de la Lectura en Andalucía, instituido por la Junta el 16 de diciembre, coincidiendo con el nacimiento del poeta Rafael Alberti y el homenaje a Luis de Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927, origen de la Generación del 27, ha indicado la Junta en una nota.

Durante su intervención, María del Carmen Castillo ha felicitado a los centros premiados por su "dedicación e implicación" y ha subrayado el valor de unos premios dedicados a la lectura, "la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber".

La consejera ha destacado igualmente el papel de las bibliotecas escolares como recursos clave de apoyo al aprendizaje y como motores de innovación educativa y transformación digital. La Red Andaluza de Bibliotecas Escolares cuenta con 4.550 centros y casi 28.700 docentes implicados.

Castillo ha detallado, además, las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía para reforzar la lectura en las aulas, como el incremento de 87,5 horas en la carga lectiva de Lengua Castellana y Literatura en las etapas obligatorias y la inclusión de 875 horas de lectura planificada a lo largo de la Educación Primaria y Secundaria.

El certamen está dirigido a los centros docentes públicos que impartan enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que hayan desarrollado actuaciones de dinamización e innovación de su biblioteca y de fomento de la lectura. En esta quinta edición han sido reconocidos 12 centros docentes de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Los galardones establecen dos modalidades: la de Biblioteca Escolar, al reconocimiento a centros con buenas prácticas docentes en la biblioteca, y el de Fomento de la Lectura, al reconocimiento a centros con buenas prácticas docentes para el fomento de la lectura y la mejora de la comunicación lingüística. Asimismo, los premios otorgan en dos categorías: centros de Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Secundaria Obligatoria.

CENTROS DE HUELVA PREMIADOS

El CEIP Marismas de Hinojos ha obtenido el Primer Premio Buenas Prácticas Biblioteca Escolar. Educación Infantil y Primaria. Con el proyecto 'Una biblioteca viva', la biblioteca escolar se configura como el "auténtico corazón" del centro en un contexto de gran diversidad. Actúa como "motor de aprendizaje del idioma, integración cultural y cohesión social".

A través de iniciativas como la publicación anual 'Aires de la Marisma', se documentan y comparten experiencias lectoras e interdisciplinares. La biblioteca se concibe como un espacio que acoge, acompaña y abre puertas, y como un centro de recursos para enseñar, aprender e innovar.

El IES La Orden, de Huelva capital, ha obtenido el segundo Premio Buenas Prácticas Biblioteca Escolar. Educación Secundaria. La biblioteca escolar se consolida como un proyecto colectivo, activo y participativo, convertido en un "auténtico motor de compensación de desigualdades e innovación educativa".

La difusión constante en redes sociales y en 'El blog de la BLO', la colaboración con entidades externas, una colección actualizada y un espacio cuidado y bien equipado, con horario de mañana y tarde, evidencian una gestión profesional y acogedora. La biblioteca iguala oportunidades, fortalece la comunidad educativa y proyecta futuro.

El CEIP Muelle del Tinto, también de Huelva capital, ha obtenido el tercer Premio Buenas Prácticas Fomento de la Lectura. Educación Infantil y Primaria con el proyecto 'Exploradores de Palabras: Aventuras en cada página'. En un corto periodo de tiempo, el centro ha puesto en marcha un proyecto lector coherente y cuidadosamente diseñado, con un Plan de Lectura que estructura actividades, tiempos y recursos.

El objetivo es acercar al alumnado a la lectura como "una experiencia de aventura, descubrimiento y creación compartida", sentando las bases de "un hábito lector sólido" desde las primeras etapas educativas.

La Junta ha destacado que estos reconocimientos "sitúan a la provincia de Huelva como un referente andaluz en el impulso de la lectura y en el uso de las bibliotecas escolares como herramientas clave para la mejora educativa, la equidad y la innovación pedagógica".