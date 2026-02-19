Tres estudiantes de la provincia de Jaén participarán en el campeonato nacional de FP SpainSkills 2026

Equipo andaluz para el campeonato nacional de FP SpainSkills 2026 - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres estudiantes de la provincia de Jaén de Formación Profesional participan en Madrid, del 24 al 28 de febrero, en el campeonato nacional de FP Spainskills 2026, donde tendrán que demostrar las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios.

En estas olimpiadas bienales participan los mejores alumnos de cada comunidad autónoma y tienen como objetivo divulgar y promocionar el atractivo de esta formación, además de servir de lugar de encuentro para estudiantes, profesorado y empresas. De la comunidad autónoma andaluza participarán en total 29 estudiantes.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha animado a la delegación compuesta por 29 competidores de 27 especialidades, una de ellas de exhibición. Los estudiantes, procedentes de 17 centros sostenidos con fondos públicos de siete provincias andaluzas, irán acompañados por 27 docentes tutores y 27 profesores expertos.

Los tres participantes de la provincia de Jaén pertenecen a la modalidad de Mecatrónica, competición doble con dos participantes del IES de Las Fuentezuelas y a la modalidad de Escaparatismo del IES Cástulo de Linares. Estos alumnos resultaron ganadores con medalla de oro en el VIII Campeonato de FP AndalucíaSkills, las conocidas como Olimpiadas de FP, celebrado en Jaén en noviembre de 2025 con la participación de 180 estudiantes.

Castillo ha destacado que "esta es una excelente ocasión para poner en valor el talento de la FP andaluza, cuyo alto nivel formativo ya quedó patente en la última competición nacional, donde fuimos la comunidad autónoma que más distinciones consiguió, con un total de once medallas, siete oros y cuatro platas". Asimismo, ha expresado su confianza en el excelente papel que desempeñará la delegación andaluza y ha deseado a todo el equipo "la mayor de las suertes" en esta cita nacional.

En esta edición, los competidores medirán sus habilidades en 31 modalidades oficiales y tres especialidades de demostración. En concreto, la delegación andaluza participará en la modalidad de exhibición de Farmacia y Parafarmacia y en 26 modalidades oficiales.

Las olimpiadas de FP constituyen un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de ser una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.

Desde 2019, la participación de Andalucía se ha saldado con un total de 25 medallas, situándose como la segunda comunidad autónoma con más galardones, sólo por detrás de Cataluña. No obstante, Andalucía lidera el ranking nacional en número de medallas de oro. Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en Euroskills y Worldskills, que se celebrarán en Düsseldorf (Alemania) y Shanghái (China), respectivamente.