Bellido destaca el "éxito, impacto y excelencia" del Plan de Formación Continua 2025 de la FAMP

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho este lunes un balance "muy positivo" del Plan de Formación Continua 2025, resaltando su éxito porque "es el más amplio y ambicioso de los planes de formación de España destinados a la administración local".

En este sentido, ha afirmado que" hemos ofrecido formación a todos los técnicos de todas las áreas municipales, desde el profesorado de 0-3 años, a bomberos, jardineros, ayuda a domicilio, fontaneros o policía local, resaltando las 312 acciones formativas y la oferta de más de 30.000 plazas de formación".

En un comunicado, Bellido ha manifestado que "los técnicos de la administración local andaluza están comprometidos con prestar el mejor servicio, actualizando su formación y persiguiendo la excelencia; de ahí que los resultados hayan tenido un impacto muy positivo". Se han formado a más de 19.000 técnicos este año, el 16,5% de toda la plantilla de la administración local andaluza. "Nos esforzamos por garantizar al menos una acción formativa a cada persona que solicita formación", ha subrayado Bellido.

De igual manera, ha valorado que, con este Plan, "hemos llegado a toda Andalucía y al personal de 696 entidades locales que han participado en nuestro plan". Se han recibido 237.775 solicitudes y 5.714 personas han solicitado formación por primera vez dentro del plan de formación de la FAMP en 2025.

La FAMP renueva el 20% de las acciones formativas anualmente, y ha incorporado nuevos cursos en la oferta formativa: En 2025, un área específica para la formación de bomberos, y nuevos cursos como los de aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la productividad en la administración local o el uso de la inteligencia artificial generativa o del chatgpt, dentro del área de nuevas tecnologías; el nuevo derecho digital, o la protección policial en zonas de las ciudades patrimonio de la humanidad.

El Plan de Formación Continua 2025 ha incluido la celebración de 12 jornadas, destinadas al personal técnico y a los responsables políticos de los gobiernos locales, con las que además de formar se ha pretendido inspirar e impulsar las políticas públicas más avanzadas, acercando la innovación y los nuevos modelos de agenda urbana y gestión avanzada.

Otros objetivos, según la FAMP, han sido abordar los retos de nuestro tiempo, como la igualdad, la despoblación o el desarrollo de los ODS y la lucha contra el cambio climático, e introducir la nueva economía (economía circular, verde y azul y la del cuidado). En 2025, se han abordado nuevas temáticas como "el presente y futuro de las zonas industriales" o la "planificación y gestión de emergencias".

Finalmente, Bellido ha resaltado que "este balance confirma que la formación es una herramienta estratégica para fortalecer el municipalismo y mejorar la calidad de los servicios públicos". "Desde la FAMP vamos a seguir apostando por una formación útil, innovadora y alineada con los retos reales de los ayuntamientos, porque invertir en las personas es invertir en el futuro de nuestros municipios", ha señalado.