Bellido (FAMP) apremia abordar la financiación local con autonómica: "Si no es ahora, pasarán décadas y seguirá igual"

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, durante una entrevista concedida a Europa Press. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha apremiado a abordar la financiación local junto a la autonómica, porque "si no se resuelve ahora ese problema, pasarán otra vez décadas", dado que "ahora es cuando se aborda la autonómica" y "si el momento no se aprovecha y se cierra sin abordar la local", mucho se teme que "volverán a pasar 10, 15 o 20 años y seguirá igual".

En una entrevista con Europa Press, Bellido ha analizado que "hay intentos que parecen no fructificar" para que salga adelante la autonómica, algo que no le alegra, si bien ha aseverado que si le dan a elegir "entre que haya reforma de financiación autonómica sin la local o que no haya autonómica", prefiere que no la haya, "porque para que salga y nazca mal", que "no nazca". "Lo ideal sería que hubiera reforma de la autonómica y la local", ha abundado.

En este sentido, ha explicado que llevan "mucho tiempo trabajando" en el gran reto del municipalismo con la financiación local, de modo que ha procurado en este mandato "mantener un equilibrio y consenso" en el seno de la FAMP, "que no siempre es fácil" al ser "de partidos distintos".

No obstante, "lo fundamental es lo que dicen las resoluciones de las asambleas, no de los consejos, de la FAMP y la FEMP", de forma que "un principio básico importante" es que la reforma de la financiación autonómica tiene que ir "a la vez" con la local, para que los ayuntamientos no se queden "con sobras". A su juicio, "eso es malo para los ciudadanos, porque no se van a poder construir polideportivos, escuelas, ni arreglar avenidas y actuar en barrios", de ahí que haya demandado que los consistorios no se queden "con el resto" y tengan "financiación acorde a lo que ejercen".

En este caso, ha remarcado que "tiene que ir de acuerdo a las competencias", porque "no es de recibo" que "los alcaldes tengan que afrontar demandas ciudadanas lógicas", como "poner toldos en colegios y climatizarlos para luchar contra el calor", en el caso de Córdoba, pero "al tramitar expedientes, la Intervención General de Fondos pone reparo porque dice que no es competencia municipal".

Dicho reparo "se informa, se levanta y se hace por muchos alcaldes contra el criterio de quien tiene la fiscalización de fondos en ayuntamientos", porque "si nadie lo hace, los alcaldes estamos encantados de hacerlo, no hay problema", ha sostenido, aunque con financiación acorde.

ACTUALIZAR LA PATRICA

También, Bellido ha pedido seguir actualizando cantidades de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica), que "se quedó congelada durante años de gobierno socialista y con el actual se ha actualizado", aunque ha apostillado que "no se ha llegado al máximo que decía la ley".

De este modo, ha indicado que "se ha superado una fase crítica, porque cuando estaba congelada no era de recibo"; de ahí que haya agradecido que "la Junta haya iniciado la actualización" y ha solicitado "completar el recorrido hasta llegar a lo que marca la ley, partiendo de que estamos mucho mejor que antes".

LA DEPENDENCIA

Sobre el servicio de dependencia, ha asegurado que "se ha avanzado mucho", aunque ha admitido que "es un asunto enormemente complejo, competencia autonómica, pero delegada en ayuntamientos, que sí viene financiada y supone carga de trabajo enorme, porque son contratos de mucha cuantía, según tamaño de población".

Ante todo, ha enfatizado que "el centro está en las personas dependientes", de modo que "el foco del debate no es de financiación, ni de condiciones laborales", sino de "cómo somos capaces de atender a personas que necesitan ayuda de su ayuntamiento, de su comunidad autónoma, incluyendo a cuidadores".

Al hilo, Bellido ha destacado que "se han actualizado las cuantías que reciben los ayuntamientos para prestar mejor servicio; se ha adelantado el pago de facturas que antes iban con mucho retraso y ahora a veces es la Junta la que tira de las orejas a los consistorios si no se tramitan facturas en tiempo, cuando antes era al contrario, y se ha hecho esfuerzo conjunto en tener cuanto antes al día los informes necesarios para que una persona acceda al servicio", algo en lo que "la Junta es exigente con ayuntamientos", ha subrayado.

"El otro foco es el de las relaciones laborales, un sector muy feminizado, con mujeres que necesitan seguir mejorando sus condiciones", ha defendido el presidente, insistiendo en que "el principal foco es el de las personas que necesitan servicio", pero "también es lógico que para prestar buen servicio tiene que haber buenas condiciones laborales", algo en lo que quieren "seguir avanzando".

En cualquier caso, ha resaltado que "hoy en día la lista de dependencia ha bajado, cada vez se informa antes, los ayuntamientos no tienen cantidades millonarias que ha llegado haber adeudadas por la Junta para pagar y el nivel de exigencia del gobierno andaluz es correcto", al ser "una política cada vez más protagonista".

LA VIVIENDA

De cara a los próximos años, Bellido ha apuntado que "el principal reto es la vivienda", afirmando que "ahora hay una ventana de oportunidad magnífica con la Junta, porque hay Consejería específica; hay posibilidades de acceder a financiación del Plan Estatal de Vivienda", algo que "merece la pena explorar", y en ello la FAMP tiene "papel de interlocución para facilitar que una decisión que ha tomado la Junta, que es acogerse al plan, pueda ser realidad". Así, ha apoyado "aprovechar fondos para construir el máximo de viviendas en los municipios".

Igualmente, ha citado la Ley de Policías Locales de Andalucía, donde "hay un reglamento muy bueno, pero toca seguir avanzando", dado que "hay retos de seguridad importantes", teniendo en cuenta que "las plantillas de Policía Local van muchas veces escasas, cuesta trabajo cumplir y puede haber mecanismos que permitan dotar de más seguridad y homogeneizar el tratamiento que tienen los agentes, para no tener diferencias tan amplias entre ayuntamientos".

"Además de la vivienda, la otra gran preocupación de los ciudadanos es el empleo, para lo que la Consejería ha sacado estos años programas con ayuntamientos, como Activa y Activa-T Joven, que han funcionado muy bien", ha destacado, para animar a que "se profundice en una reflexión sobre financiación de programas" en relación con consistorios para "mejorar".

SU DISPOSICIÓN

Entretanto, ha dicho que le gustaría "repetir" como presidente de la FAMP, "porque significaría que sigo siendo alcalde de Córdoba", a la vez que ha confesado que está "muy satisfecho con el mandato, porque la FAMP tiene un equipazo y un conjunto de alcaldes de todos los partidos que trabajan día a día por sus ciudadanos y en la FAMP hacen trabajo fantástico".

"Si puedo seguir ayudando a que eso vaya bien, encantado, y si hay otra persona que puede hacerlo mejor y tiene más capacidades, también encantado", ha expresado Bellido, quien ha declarado que quiere "terminar los proyectos en marcha".

De estos años se queda "con momentos determinados, sobre todo con los más duros de emergencias, cuando se ha ayudado en Andalucía y fuera", como con la tragedia de la Dana en Valencia. Según ha expresado, "por encima de todo somos personas, y cuando ves que tu circunstancia permite ayudar a otras personas en momentos difíciles, te quedas con eso".

Como ejemplo, ha relatado que "cuando ocurrió la Dana, vimos una incoherencia absoluta, que era que los ayuntamientos podían tener competencia en cooperación internacional y no podían mandar ayuda a Valencia, un sinsentido". Desde la FAMP se presentó una propuesta de reforma legislativa a la FEMP, que elevó al Gobierno, "que cambió la legislación, y ya no sólo en la Dana, sino en adelante, que Dios no lo quiera, ocurren desgracias, los ayuntamientos podremos mandar ayuda por derecho, sin tener que levantar reparos de Intervención". "Eso es política útil", ha elogiado.