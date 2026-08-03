Bellido (FAMP) confía en mantener con el nuevo Gobierno andaluz una relación "muy positiva" y reunirse pronto con Gavira

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, en una entrevista concedida a Europa Press. - GUILLERMO MORALES/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido (PP), ha valorado como "muy positiva" la relación que el organismo que preside ha mantenido con la Junta de Andalucía durante la anterior legislatura, y ha indicado que espera mantener con el nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Vox una relación igual de buena, así como ha indicado que ya ha solicitado una reunión con el nuevo vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, que espera que se produzca "cuanto antes".

Así lo ha indicado el presidente de la FAMP en una entrevista concedida a Europa Press en la que, a modo de balance de la anterior legislatura andaluza recién concluida, ha valorado que la Junta y la federación de municipios han avanzado "conjuntamente en los retos" que han tenido.

En esa línea, el también alcalde de Córdoba ha destacado que, en "todo lo que la Junta de Andalucía ha ido avanzando en muchas materias" --y ha citado asuntos concretos como la vivienda o el turismo--, a la FAMP no sólo se la ha "escuchado formalmente" en la labor que tiene de "informar la legislación", sino que se ha escuchado a la federación "activamente", y se le ha dado "participación en cómo legislar desde un punto de vista también municipal, porque muchas" de las leyes que impulsa el Gobierno andaluz "luego aterrizan en los ayuntamientos", en los municipios, que es en torno a los que "se organiza" la vida de los ciudadanos, según ha puesto de relieve.

De esta manera, Bellido ha defendido que los cuatro años de la anterior legislatura han sido, "de verdad, francamente positivos" para la FAMP por "esa actitud abierta que ha tenido el Gobierno de Juanma Moreno".

El presidente de la federación de municipios ha subrayado que, ante "cada ley, cada norma que el Parlamento quiera aprobar que tenga repercusión directa o indirecta en los ayuntamientos", la FAMP "tiene el derecho y el deber" --y es "una obligación de la Junta" propiciarlo--, de "informar cada uno de esos textos legales".

"Pero no sólo tenemos que informarlo, sino que si la opinión del ayuntamiento a través de la FAMP es negativa, hay unos cauces de interlocución que paralizan la tramitación de la ley hasta que se llega a un acuerdo, a un consenso", ha puntualizado José María Bellido antes de apostillar que, "afortunadamente, han sido muy pocos los casos" en los que se ha producido esa discrepancia.

Es más, ha indicado que ha ocurrido "al revés", que "casi siempre" lo que ha ocurrido es que desde la FAMP se ha informado "de forma favorable" los distintos proyectos legislativos, o bien han puesto sobre la mesa al respecto "algunas cuestiones" que "han sido atendidas" por parte de la Junta de Andalucía.

De igual modo, Bellido ha valorado que se han podido "desatascar proyectos legales que venían de anteriores legislaturas de la Junta de Andalucía", y ha citado el caso concreto del proyecto de ley de Policías Locales, que se lo encontró "completamente atascado" y en torno al que "se dialogó con la Consejería" dirigida por Antonio Sanz, con la que "enseguida encontramos un punto de consenso", según ha destacado.

Por ello, el presidente de la FAMP ha remarcado que ha habido una colaboración "real" con la Junta y "un trabajo de fondo", y "han sido en concreto 140 proyectos legislativos los que se han trabajado desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias" con el Gobierno andaluz en el marco de una colaboración que "ha sido muy positiva en ámbitos que afectan al día a día del ciudadano", según ha sostenido.

EXPECTATIVAS DE CARA A LA NUEVA LEGISLATURA

De cara a la nueva legislatura que ha comenzado en Andalucía tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo y la conformación del primer Gobierno del PP-A con Vox, el presidente de la FAMP ha indicado que espera que la disposición de la Junta "siga siendo igual que en el anterior mandato", que "ha sido excepcional" en su "grado de colaboración".

"Espero que siga así", ha expresado, y ha apuntado que ve "buenas noticias" que le llevan a pensar que así será, porque "hay competencias a las que se les ha dado su especial importancia", como lo que tiene que ver con "los municipios pequeños", según ha citado a modo de ejemplo.

Al hilo, ha valorado que "las políticas de lucha contra la despoblación se mantienen con categoría propia" en la consejería que dirigirá José Antonio Nieto, que "ya venía haciendo un buen trabajo en la anterior legislatura", lo que al presidente de la FAMP le da "esperanza de que la sintonía va a continuar", ha reconocido.

Bellido ha explicado además que aún no ha podido tener ninguna reunión con representantes del nuevo Gobierno andaluz porque "están aterrizando" en sus puestos, pero sí ha podido tener ya algunos contactos "informales" con algunos de ellos, como, por ejemplo, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a quien le ha trasladado que "uno de los retos" que tienen por delante es el de "seguir profundizando en la regulación de las policías locales de Andalucía", y al respecto ha visto en él "plena predisposición", según ha valorado.

Por ello, el presidente de la FAMP ha indicado que las "primeras noticias" que tiene le llevan a pensar que se va a mantener "la misma línea" de colaboración con la Junta que había "en la anterior legislatura, y eso es muy bueno".

PETICIÓN DE REUNIÓN CON GAVIRA

De igual modo, ha indicado que ya ha solicitado formalmente una reunión con el nuevo consejero de Administración Local --que es Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía--, al igual que ha hecho con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, y ha explicado que ha leído el pacto de gobierno firmado por PP-A y Vox, y en él no ve "nada" que le "altere" o le lleve a pensar que hay "un peligro en las relaciones" de la Junta "con la administración local".

"Si se cumple, que espero que sea así, lo que se ha firmado por los dos partidos como un pacto de gobierno, las relaciones deben seguir siendo iguales", ha expresado el presidente de la FAMP antes de agregar que quiere "tener una reunión cuanto antes con Manuel Gavira" tras haber asumido la cartera de Administración Local en la Junta.

No obstante, Bellido ha aclarado que ya en la anterior legislatura se reunió con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, lo que incluía a Manuel Gavira como portavoz de Vox, por lo que "él ya conoce lo que es la FAMP y lo que estamos haciendo".

Eso no es óbice para que ahora quiera tener una reunión "de mayor profundidad" con el nuevo vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Administración Local, entre otras competencias, "para contarle en profundidad" los "mecanismos de relación" que tiene la FAMP con el Gobierno andaluz, que son "muchos, variados" e "importantes", y que "condicionan la actividad legislativa, en el sentido de que se debe cumplir ese trámite de audiencia" que ha detallado, y que la federación ejerce y defiende desde "el punto de vista municipalista".

De esta manera, el presidente de la FAMP ha concluido que quiere tratar con Gavira todo ello "en profundidad" para "seguir avanzando, pero con normalidad y con confianza", la que le da el haber "leído el acuerdo de gobierno" entre el PP-A y Vox, según ha apostillado Bellido para finalizar.