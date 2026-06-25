La FAMP aborda en el Consejo Municipalista planes ante inundaciones y apoya a Granada para capital cultural europea 2031

Celebración del Consejo Municipalista Andaluz de la FAMP en el Ayuntamiento de Granada. A 25 de junio de 2026. - FAMP

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este jueves el Consejo Municipalista Andaluz en el Ayuntamiento de Granada, donde ha abordado, entre otros temas, la planificación ante inundaciones, el Laboratorio de Cuidados o las medidas antifraude, y en el que además se ha aprobado una Declaración Institucional de apoyo a la ciudad de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031; "un proyecto que representa una oportunidad de desarrollo cultural, social y económico para toda Andalucía", según ha señalado el presidente de la federación y alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Así, durante el consejo se han abordado asuntos importantes que preocupan "no sólo a las entidades locales, sino en definitiva a los ciudadanos andaluces, que son a los que prestamos servicio", según ha detallado Bellido. Entre ellos, la planificación y apoyo técnico, en colaboración con la Junta de Andalucía, para elaborar sus planes de gestión de riesgos hídricos. "Venimos a reforzar para que todos los Ayuntamiento estén suficientemente preparados y poder anticiparnos al riesgo que, como vemos, es cada vez mayor. Sin duda, las inundaciones se previenen en verano", ha dicho.

Asimismo, se ha tratado en la sesión ordinaria "el cuidado social", uno de los ámbitos en los que mejor está trabajando la FAMP, conscientes de que "somos una sociedad que afortunadamente cada vez tiene que ver con el cuidado de las personas dependientes, las personas mayores y lo venimos abordando desde el Laboratorio de Cuidados, con políticas innovadoras en materia de atención social".

En palabras de José María Bellido, "ponemos en marcha determinados proyectos para detectar la calidad de la atención y poder mejorar la gestión".

En materia de sostenibilidad, uno de los asuntos más relevantes son los servicios de reciclaje de recogida de residuos urbanos "que tenemos que prestar los ayuntamientos y el coste que esto supone". "Que ese coste se asuma no por los ciudadanos, no por los ayuntamientos, sino por aquellas entidades que tienen una responsabilidad" es en lo que trabaja la FAMP, a través de las negociaciones de los nuevos convenios marco, según ha señalado el presidente.

Sobre este aspecto, se ha dado cuenta de en qué estado están las negociaciones, "porque nos jugamos mucho aquí, ya que repercutirá directamente en el bolsillo de los ciudadanos y la tasa que tendrán que pagar".

Igualmente se ha dado cuenta de las gestiones de la FAMP para la ampliación de plazos de proyectos financiados con fondos Next Generation, afectados por los temporales de este invierno. Ya se ha conseguido una ampliación extraordinaria de los plazos hasta el 31 de mayo por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y, según ha precisado Bellido, "estamos pendientes de que el Ministerio haga extensiva esa ampliación a los plazos de justificación".

El protocolo firmado con la oficina antifraude y la celebración de la primera jornada de asesoramiento técnico a los ayuntamientos para avanzar en transparencia, evitar el fraude y la corrupción y por la protección de las personas informantes; la subvención, concedida por segundo año, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) para la Capacitación en Cooperación Internacional, han centrado otros de los temas de la sesión.

APOYO A LA CANDIDATURA DE GRANADA A CAPITAL CULTURAL EUROPEA

El presidente de la FAMP ha destacado que la adhesión de la federación para apoyar a Granada en su candidatura a la capitalidad cultural europea en 2031 "no es sólo un apoyo, sino que a partir de hoy toda Andalucía y todos sus municipios formamos parte de esta candidatura y nos sentimos representados por la ciudad de Granada".

Bellido ha manifestado además la disposición de la FAMP a colaborar "en todos los ámbitos en los que podamos sumar juntos a este objetivo".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido el respaldo y la adhesión de la FAMP como "paso decisivo para consolidar Granada 2031 como un proyecto compartido por toda Andalucía y una oportunidad para proyectar ante Europa el talento, la cultura y el patrimonio de nuestra tierra".

En este sentido, ha destacado la importancia de que pueda trasladarse a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y entidades locales de toda Andalucía.