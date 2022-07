La FAMP abordará con patronal y sindicatos la "grave situación económica" del servicio de ayuda a domicilio

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los presidentes de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad se reunirán con la patronal del sector y los sindicatos para analizar la "grave situación económica" que sufre el servicio de ayuda a domicilio y abordar posibles actuaciones conjuntas con la Junta de Andalucía.

Así lo ha acordado en sesión extraordinaria la Subcomisión de Diputaciones de la FAMP que lidera el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), con el objetivo de "buscar una solución al déficit de financiación estructural que sufre este servicio que se está viendo agravado por la inflación", informa la propia FAMP en un comunicado.

La FAMP ha recibido un escrito del Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía (CECUA) que "plantea la problemática del fuerte incremento del IPC" como consecuencia de la inflación y da traslado de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que "obliga a los empresarios a aplicar la cláusula de revisión salarial vigente en el convenio colectivo referida al IPC, alegando la grave situación que ello les genera por la infrafinanciación del servicio de ayuda a domicilio, que se suma a la estructural ya existente".

Por su parte, el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha criticado que, "hasta la fecha, lo único que la Junta ha hecho es aprobar una irrisoria e insuficiente subida del coste/hora del servicio, que no va más allá de los 14,60 euros/hora", con lo que, a su juicio, "no se ha dado respuesta a las necesidades que desde el sector y colectivos afectados se vienen reivindicando desde hace años y no se han tenido en cuenta las numerosas aportaciones del municipalismo a la futura orden reguladora del servicio de ayuda a domicilio que se está tramitando".

En esta línea, ha recordado que en mayo de 2020 ya se reunió la Comisión Permanente de la FAMP con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, a la que se trasladó "las reivindicaciones" de las diputaciones y ayuntamientos en relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

"QUE SE CUENTE CON EL MUNICIPALISMO"

Las principales cuestiones planteadas fueron la necesidad urgente de revisar y actualizar la

regulación del servicio de ayuda a domicilio; aumentar de forma significativa el coste/hora máxima y establecer

una financiación adecuada y expresa de los costes de gestión que soportan las entidades locales, teniendo en cuenta que la financiación íntegra de este servicio corresponde a la administración central y a las comunidades autónomas, siendo a nivel andaluz a la Junta a quien corresponde la regulación y financiación del Servicio. En este sentido, Rodríguez Villalobos ha señalado que "en junio de 2020 la FAMP hizo entrega a la Dirección General de Servicios Sociales de un documento de observaciones técnicas con más de 200 enmiendas al borrador de la orden reguladora".

La Subcomisión de la Diputaciones de la FAMP ha sido informada de que el pasado mes de junio y, "con más de un año de retraso, se recibió un pronunciamiento de valoración de la Consejería sobre el informe preceptivo del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, en el que se rechazan buena parte de las observaciones municipalistas, por lo que este órgano acordó el pasado 4 de julio solicitar el informe del Consejo Andaluz de Concertación Local para alcanzar un consenso con la Junta de Andalucía respecto a la futura orden reguladora del servicio de ayuda a domicilio.

"Desde la FAMP pedimos que se cuente con el municipalismo y que se tengan en cuenta las aportaciones que realizamos al proyecto de esta orden y, de una vez por todas, se nos respete y valore desde el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía que se constituirá en breve, del que esperamos una notable mejora de financiación de este servicio que prestan las corporaciones locales andaluzas, en sintonía con la reivindicación salarial que exige el sector", ha concluido Rodríguez Villalobos.