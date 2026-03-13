La FAMP aprueba por unanimidad los presupuestos para 2026, que ascienden a 7,2 millones de euros

José María Bellido, junto a Antonia Olivares y Yolanda Sáez. - FAMP

ÚBEDA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

Fa Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha aprobado por unanimidad el proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 7.204.352,63 euros.

"Estas cuentas constituyen un instrumento fundamental para seguir desarrollando los proyectos estratégicos de la organización y reforzar el papel del municipalismo andaluz con un objetivo común: seguir fortaleciendo los servicios públicos locales, la innovación municipal y la cooperación entre administraciones", ha destacado su presidente, José María Bellido.

Así lo ha indicado durante la sesión conjunta de sus órganos de gobierno --la Comisión Ejecutiva y el Consejo Municipalista Andaluz-- celebrada este viernes en Úbeda (Jaén)-- y a la que también ha asistido la alcaldesa del municipio, Antonia Olivares, y la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, entre otros.

Bellido ha afirmado que los presupuestos, no solo garantizan la continuidad de las principales líneas de actuación de la FAMP, sino que "permiten seguir dando respuesta a las demandas de las administraciones locales en ámbitos como la innovación pública local, la formación del personal, el asesoramiento y la cooperación institucional o el impulso de proyectos estratégicos", según ha informado la federación.

En este sentido y tras incidir en que "las entidades locales son la administración más cercana a la ciudadanía", ha defendido que deben seguir dotándose de "herramientas, recursos y proyectos que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos y reforzar la capacidad de nuestros ayuntamientos".

En el balance de gestión de la FAMP del último trimestre, el presidente ha resaltado algunas de las principales iniciativas, como el desarrollo del Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados.

Financiado con fondos europeos Next Generation y con apoyo de la Junta de Andalucía, ha permitido promover nuevos modelos de atención social desde el ámbito municipal, fomentar alianzas entre administraciones y poner en marcha proyectos piloto en distintos municipios andaluces.

AYUDA A DOMICILIO Y RED EDIL

Igualmente, se ha referido a la puesta en marcha del Observatorio Andaluz del Servicio de Ayuda a Domicilio. Un órgano de trabajo conjunto con la Junta, organizaciones empresariales y sindicatos que está permitiendo analizar cuestiones clave relacionadas con la mejora del servicio, la formación profesional, las condiciones sociolaborales y la sostenibilidad de un sistema con 169.000 personas en Andalucía y da empleo a más de 40.000 profesionales.

El impulso de la Red EDIL Andalucía, plataforma de cooperación técnica para apoyar a las entidades locales en la gestión de los fondos europeos Feder 2021-2027 destinados a proyectos de desarrollo urbano sostenible, ha sido otro de los proyectos principales de asesoramiento y acompañamiento técnico a las entidades locales.

Creado en el marco del Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Dusia), celebrará el próximo 20 de mayo en Sevilla un nuevo encuentro presencial para seguir compartiendo experiencias, resolver dudas técnicas y fortalecer la cooperación entre municipios andaluces "en una cuestión trascendental como es la correcta ejecución de los fondos europeos".

PLAN DE FORMACIÓN

Por otra parte, el "éxito" del Plan de Formación de la FAMP 2025 refleja que sigue siendo uno de los pilares más importantes de la entidad y una de las necesidades que más demandas los entes locales. Para Bellido, "el balance habla por sí solo": más de 18.000 profesionales de 695 entidades locales participantes en 312 acciones formativas.

En 2026, la nueva oferta formativa aumenta hasta 350 actividades, dirigidas a los más de 116.000 empleados de la administración local andaluza, incorporando nuevas materias que permitan a las administraciones estar actualizadas, como inteligencia artificial, movilidad eléctrica, digitalización turística o protección del patrimonio.

"Seguir apostando por la formación es imprescindible para mejorar la eficiencia, la innovación y la calidad de los servicios públicos que prestan nuestros ayuntamientos", ha apostillado el presidente de la FAMP.

RESOLUCIÓN

Bellido ha resaltado, asimismo, la aprobación de una propuesta de resolución en relación con la colaboración entre gobiernos locales y los organismos de cuenca que actúan en Andalucía.

"Recoge una inquietud compartida y trasladada por alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén sobre la necesidad de reforzar, clarificar y mejorar los mecanismos de cooperación y colaboración entre los gobiernos locales andaluces y los distintos organismos de cuenca que operan en la comunidad autónoma y que pueden afectar a actuaciones de limpieza de cauces, reparación de infraestructuras, vertidos, etcétera, que pueden generar ciertas discrepancias y conflictos competenciales", ha explicado.

Por ello, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo para realizar un análisis y diagnóstico pormenorizado que permita conocer de forma más precisa la posible problemática, fijar su extensión y relevancia, y cómo afecta a las entidades locales andaluzas.

La negociación de Convenios Marco de Residuos (Ecovidrio y Ecoembes) y la adhesión de la Entidad Local Autónoma de El Torno (Cádiz) han sido otros de los asuntos abordados en la reunión celebrada en Úbeda, según el orden del día.

También se ha hecho balance de otras cuestiones como la mención "al reconocimiento por la "contribución" de la federación "al fortalecimiento de los servicios sociales locales", por parte del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba con motivo de su 40 aniversario.

TRANSPARENCIA

A ello se suma, la firma de un acuerdo marco de colaboración con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción para reforzar la integridad institucional, la transparencia y la prevención del fraude en las entidades locales.

El objetivo, según ha detallado Bellido, es "seguir avanzando hacia administraciones más transparentes, más eficaces y con mayores herramientas para garantizar una gestión pública basada en la ética y la confianza ciudadana".

En 2026 se dará continuidad al Observatorio de Sostenibilidad Turística Local (OSTA) que, con el apoyo de la Junta, continuará impulsando una herramienta de seguimiento y análisis para la sostenibilidad, competitividad y gobernanza los destinos turísticos locales.

Finalmente, se ha presentado Gesdra, una herramienta de gestión digitalizada de ayudas alimenticias en Andalucía, desarrollada en colaboración con la Junta y la Federación Red Andaluza de Comedores Sociales. Financiada con fondos Next Generation, tiene como fin una mejor trazabilidad, eficiencia y transparencia en la distribución de estas ayudas.

