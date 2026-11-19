SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha asistido a la entrega de los X Premios de Comercio Interior de Andalucía, que reconocen a empresas, asociaciones y entidades locales comprometidas con el sector. La gala de entrega, que ha tenido como escenario el Real Alcázar de Sevilla, ha contado con la presencia, entre otras autoridades, de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; y el director del Departamento de Gabinete Técnico y Comisiones de Trabajo de la FAMP, Juan Manuel Fernández, que ha sido miembro del jurado que ha concedido los galardones.

Los premios cuentan con seis modalidades y tienen como objetivo reconocer a empresas, asociaciones y entidades que destacan por su contribución al desarrollo y la promoción de la actividad en la comunidad, ha señalado la FAMP en una nota. En la categoría de Innovación y Trayectoria Empresarial el reconocimiento ha recaído en Masaltos.com y la cooperativa almeriense CASI. En Buena Práctica Laboral ha correspondido a Productos de Almadraba.

La Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez ha recibido el galardón de Centros Comerciales Abierto, en la modalidad de Cooperación Empresarial ha sido premiada la Asociación Centro Comercial Abierto de Priego de Córdoba, y el reconocimiento a las Entidades Locales ha recaído en el Ayuntamiento de Benalmádena. Finalmente, se ha concedido una mención especial a Pepe Pinreles.