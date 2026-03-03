La FAMP y cazadores abordan vías de colaboración en materia de bienestar animal y sanidad de la fauna silvestre

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha mantenido una reunión de trabajo en la sede de la institución con el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño. - FAMP

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha mantenido este martes una reunión de trabajo en la sede de la institución con el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, con el objetivo de analizar diversas cuestiones de interés común y estudiar nuevas vías de colaboración entre las entidades locales andaluzas y la FAC.

Durante el encuentro se han abordado asuntos de relevancia para el ámbito municipal y la gestión de la fauna en Andalucía. En primer lugar, se ha realizado un análisis de la aplicación de la Ley de Bienestar Animal en relación con el control de perros y gatos asilvestrados en los términos municipales, evaluándose su impacto en las competencias y responsabilidades de las entidades locales, ha recogido la FAMP en una nota de prensa.

Asimismo, se ha estudiado la "posible necesidad" de promover modificaciones legales y el establecimiento de un convenio marco que permita articular mecanismos eficaces para el control de estas especies, en coordinación con lo previsto en la Orden de control de predadores de Andalucía. En segundo lugar, ambas entidades han analizado posibles fórmulas de colaboración entre ayuntamientos y sociedades de cazadores para el establecimiento de locales de reconocimiento de caza mayor en aquellos municipios que actualmente carecen de estas instalaciones.

Estos espacios resultan fundamentales para la correcta inspección sanitaria de las piezas abatidas, permitiendo la detección de enfermedades como la triquinosis, la peste porcina africana (PPA) y otras patologías que afectan a la fauna silvestre y que pueden tener repercusiones en la salud pública y en el sector ganadero. Esta reunión se enmarca en la voluntad "compartida" de reforzar la cooperación institucional entre la FAMP y la FAC, con el fin de apoyar a las entidades locales andaluzas en el ejercicio de sus competencias, mejorar la gestión de la fauna en el ámbito municipal y contribuir a la protección de la sanidad animal y la seguridad sanitaria. "La Federación Andaluza de Municipios y Provincias reafirma así su compromiso con el municipalismo andaluz y con el impulso de iniciativas que favorezcan la colaboración entre administraciones públicas y entidades representativas del territorio".