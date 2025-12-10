La FAMP celebra la formación de la Red EDIL para reforzar la planificación y liderazgo en el despliegue de PAI

Archivo - La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, en imagen de archivo. - FAMP - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado el primer webinar organizado en el marco de la Red EDIL del Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (DUSIA), bajo el título 'El despliegue de Planes de Actuación Integrado: liderazgo y planificación'. La sesión se ha orientado a fortalecer las capacidades de los equipos técnicos e institucionales de las entidades locales que ejecutarán Planes de Actuación Integrado (PAI) con financiación Feder, marcando así el inicio del programa formativo previsto por el Comité Dusia.

Durante la apertura, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado "el papel de la Red EDIL como un entorno de apoyo especializado, diseñado para acompañar a los municipios y provincias en la puesta en marcha de sus PAIs y asegurar que la ejecución de estos planes sea coherente con sus respectivas Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL)", según ha informado la Federación en una nota de prensa.

En este sentido, ha abundado que "la red se configura como un espacio estable de colaboración y aprendizaje entre iguales, orientado a mejorar la calidad de la planificación, la coordinación interna y la gobernanza de los fondos europeos".

A lo largo del webinar se han analizado los elementos clave que deben guiar el despliegue de los PAIs. Se ha insistido en la necesidad de contar con una planificación realista, basada en cronogramas viables, definición anticipada de responsables y una adecuada correspondencia entre los recursos disponibles y los objetivos estratégicos.

La importancia de una gobernanza eficaz ha ocupado también un lugar central, subrayando "la necesidad de reforzar la coordinación entre unidades ejecutoras, consolidar relaciones fluidas con organismos intermedios y autoridades de gestión y fomentar dinámicas de cooperación que eviten compartimentos estancos".

Igualmente, la sesión de trabajo ha abordado la relevancia del liderazgo institucional y técnico. "La FAMP ha puso de manifiesto que la gestión de un PAI requiere decisiones informadas, visión estratégica y una colaboración estrecha entre los responsables políticos y los equipos técnicos, elementos imprescindibles para garantizar la continuidad y coherencia del proceso", ha señalado el citado comunicado.

Además, se han expuesto los componentes organizativos necesarios para asegurar la ejecución de los planes con solvencia, como la existencia de equipos gestores definidos, procedimientos internos claros, separación de funciones, trazabilidad financiera y una adecuada coordinación con áreas como intervención, contratación y tesorería.

Finalmente, se ha destacado que "el seguimiento continuo, la evaluación periódica y la capacidad de reprogramar actuaciones cuando sea necesario son factores determinantes para garantizar la correcta absorción de la senda financiera asignada. La detección temprana de desviaciones y la activación de mecanismos formales de ajuste fueron señaladas como buenas prácticas esenciales para gestionar de manera eficaz un instrumento vivo y dinámico como es el PAI".

La FAMP ha cerrado la sesión "reafirmando el compromiso del Comité Dusia y de la Red EDIL con el acompañamiento técnico a las entidades locales durante todo el ciclo de ejecución. Asimismo, ha recordado" la disponibilidad del buzón de consultas, los ciclos de formación, las sesiones temáticas presenciales y la documentación técnica alojada en la web institucional para apoyar el trabajo de los municipios y provincias andaluzas".