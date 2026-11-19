La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en la Jornada de Innovación Local, Digitalización y Nuevas Tecnologías de las administraciones locales de la FAMP. - FAMP

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado en San Fernando (Cádiz) la Jornada de Innovación Local, Digitalización y Nuevas Tecnologías de las administraciones locales, con el objetivo de impulsar el desarrollo de los municipios andaluces y promover una gestión pública más eficiente, accesible, sostenible e inclusiva.

La vicepresidenta primera de la FAMP y alcaldesa de esta localidad gaditana, Patricia Cavada, ha acogido en su Ayuntamiento esta formación en un ámbito de especial importancia para la administración local.

La iniciativa, según ha explicado la FAMP en una nota, parte de la necesidad de situar la innovación en el centro de la acción de los gobiernos locales, entendiendo que ya no es una opción sino una herramienta imprescindible para mejorar la prestación de los servicios públicos, optimizar los recursos disponibles y dar respuesta a las nuevas demandas de la ciudadanía.

En este contexto, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado la importancia de abordar esta cuestión, puesto que se trata de "uno de los grandes retos de las administraciones: cómo aprovechar la innovación y las nuevas tecnologías para transformar la gestión pública, mejorar los servicios que prestan y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía".

En este sentido, ha señalado que es fundamental "escuchar diferentes perspectivas sobre la transformación digital, conocer las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, compartir experiencias reales de municipios que ya están avanzando en estos procesos y descubrir soluciones tecnológicas que están generando impacto en nuestras administraciones y en el territorio".

En definitiva, la FAMP pretende que jornadas como ésta se conviertan en "espacios para aprender, intercambiar experiencias y llevarnos ideas que podamos trasladar a la realidad de nuestras entidades locales", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general de Desafío Demográfico y Equilibrio Territorial de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, ha incidido en que hablar de recursos tecnológicos no es sólo hablar de tecnología sino de personas y acceso, porque se trata de que las nuevas tecnologías ayuden a tener mejores respuestas y mayor agilización.

El personal funcionario es en muchas ocasiones quien tiene las respuestas para simplificar una respuesta electrónica o detectar una necesidad, ha señalado Ceballos, que ha abogado por "la humanización de la administración digital, es decir, digitalización y tecnología sí, pero sin perder de vista que el principal eje de actuación y trabajo son las personas".

El vicepresidente quinto del Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y SPRyGT de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, ha apremiado a avanzar en "actuaciones innovadoras que fomenten la cercanía y la facilidad de acceso a la gestión, en lo que ofrecemos a la ciudadanía".

En este sentido, ha hecho una reflexión sobre la transformación digital, "no como fin último, puesto que detrás de todo hay una persona o una empresa que tiene que resolver un trámite, y un ayuntamiento que tiene que dar respuesta". También ha enumerado "la ciberseguridad, es importante que la custodia de datos importantes no caiga en manos de terceras personas; la formación de los trabajadores; la agilización de la burocracia, y la inclusión digital" como grantes objetivos que la transformación digital puede permitir que se conviertan en objetivos reales.

Durante la clausura de la bienvenida institucional, la vicepresidenta primera de la FAMP y alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha puesto en valor "el trabajo de la FAMP en coordinación, reivindicaciones y propuestas del municipalismo, pero también con un objetivo claro: la formación, que puede llegar ahora más lejos gracias a las nuevas tecnologías", que permiten nuevos formatos. "Formar a los empleados y empleadas permite seguir avanzando y evolucionando para que el trabajo de la gestión local sea más eficiente", ha señalado.

Igualmente, ha indicado que en unos tiempos de cambio constante para afrontar los desafíos que los gobiernos locales tienen que abordar, "el personal técnico tiene una necesidad permanente de adaptación por cambio de normativa, de regulaciones, para poder desarrollar los procesos", por lo que estas jornadas consiguen "acercar el conocimiento y las herramientas necesarias a quienes trabajan en la administración local para prestar mejores servicios y dar mejores respuestas".

Patricia Cavada ha hecho referencia a la "innovación normativa, organizativa e innovación tecnológica" como parte de un cambio profundo que afecta a la administración local. "Si no somos capaces de adaptarnos, la administración dejará de ser útil porque no prestaremos los servicios públicos", ha apuntado.

La FAMP ha recordado que tiene como objetivo fundamental que las administraciones locales sean protagonistas de esta transformación, renovando sus capacidades técnicas y organizativas y aprovechando el potencial de la innovación para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. Todo ello desde una perspectiva que sitúe a las personas en el centro de los procesos y garantice que la digitalización contribuya a una sociedad más inclusiva, equitativa y sostenible.

La jornada ha contado con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, ayuntamientos, universidades y entidades especializadas en innovación y tecnología. El programa incluye la ponencia 'El impulso de la transformación digital desde las administraciones públicas', impartida por María Luisa Ceballos Casas y presentada por Yolanda Sáez Cuevas, que aborda el papel de las instituciones públicas en la incorporación de nuevas herramientas y capacidades digitales.

Asimismo, Francisco Herrera Triguero, catedrático de la Universidad de Granada y especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos, ofrece la ponencia 'Inteligencia artificial e innovación pública: cómo transformar los servicios sin dejar a nadie atrás', centrada en las oportunidades que ofrece esta tecnología para modernizar las administraciones.

Por su parte, la mesa de buenas prácticas ha abordado los 'Municipios que innovan, experiencias de transformación digital desde el territorio', con José Leocadio Ortega Irizo, alcalde de Pilas; Sebastián Hidalgo Hidalgo, vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz; Amalia María Martín Giménez, concejala delegada del Área de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería; y Carmen Rodríguez Quirós, gerente de Inpro, de la Diputación de Sevilla. La mesa está moderada por María Luisa Ceballos Casas.

También se ha celebrado la mesa redonda 'Andalucía innova: soluciones tecnológicas que generan impacto', con Loredana Stan Bunu, directora de la Fundación NovaGob, y Joaquín Peña Siles, CEO de AIflock.ai y profesor contratado doctor de la Universidad de Sevilla. El debate, moderado por Yolanda Sáez Cuevas, secretaria general de la FAMP, puso el foco en las soluciones tecnológicas capaces de generar resultados tangibles en la gestión pública y en la mejora de los servicios.

Finalmente, la FAMP ha señalado que con esta iniciativa reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los gobiernos locales andaluces y con una transformación digital que tenga un propósito claro: poner la tecnología al servicio de las personas, mejorar la calidad de vida en los municipios y construir territorios más inteligentes, cohesionados, inclusivos y sostenibles.