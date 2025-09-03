La FAMP y la Consejería de Economía refuerzan la colaboración en materia de desarrollo urbano sostenible

La Secretaria General de la FAMP, Yolanda Sáez, y el Secretario General de Financiación Europea, Gerardo Fernández-Gavilanes, en representación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. - FAMP

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Secretaría General de Financiación Europea de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía han mantenido una reunión de trabajo con el objetivo de explorar nuevas vías de colaboración para apoyar a las Entidades Locales andaluzas en la gestión eficaz de los fondos europeos destinados al desarrollo urbano sostenible.

En el encuentro, como detallan en una nota de prensa, han participado la Secretaria General de la FAMP, Yolanda Sáez, acompañada de su equipo técnico, y el Secretario General de Financiación Europea, Gerardo Fernández-Gavilanes, en representación de la Consejería.

Asimismo, la reunión se enmarca en la iniciativa estratégica impulsada por la FAMP a través del Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia), concebido como un espacio estable de reflexión, cooperación institucional y asistencia técnica a las entidades locales.

En contexto, el Comité Dusia nace con la vocación de convertirse en una plataforma de apoyo que, alineada con la Agenda Urbana Española, la Agenda Urbana Europea y el Pacto Verde Europeo, contribuya a que ciudades y pueblos de Andalucía avancen hacia un modelo urbano y rural más sostenible.

Entre sus objetivos principales destacan el fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los gobiernos locales; impulsar la cooperación interadministrativa y la gobernanza multinivel; facilitar la ejecución de los fondos europeos destinados a la transformación urbana sostenible; y generar espacios de aprendizaje y de intercambio de conocimiento sobre retos clave como movilidad, regeneración urbana, innovación o resiliencia climática.

Durante la reunión, la FAMP puso a disposición de la Consejería el Comité Dusia como instrumento de difusión y apoyo técnico para aquellas convocatorias de fondos dirigidas a las Entidades Locales en el marco del desarrollo urbano sostenible.

Ambas instituciones coincidieron en la importancia de reforzar la colaboración para mejorar la absorción de los recursos europeos y asegurar que lleguen de manera eficaz a los municipios y diputaciones andaluzas.

Este encuentro constituye la primera de una serie de reuniones previstas. En los próximos meses, la FAMP mantendrá encuentros con diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía que también trabajan en materias vinculadas al desarrollo urbano sostenible, así como con el equipo de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, con el propósito de establecer líneas de colaboración que garanticen la plena absorción de los recursos europeos por parte de los gobiernos locales andaluces.