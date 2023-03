La FAMP y Fakali se reúnen para fijar la hoja de ruta y abordar la prevención del antigitanismo en clave local

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora y responsable de Relaciones Institucionales de Fakali, María Luisa Gallego; la responsable del Área Jurídica, Elena López; y la secretaria, Carmen Silva, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali y la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Teresa Muela Tudela, se han reunido para abordar las medidas y acciones contra el antigitanismo, en el marco de intervención propiciado por el Protocolo General de Actuación firmado el pasado mes de noviembre junto a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.

FAMP y FAKALI trabajan en la elaboración de una estrategia de actuación y coordinación frente a incidentes y conflictos que deriven en acciones antigitanas, y cualquier otra situación de intolerancia hacia la ciudadanía gitana residente en los municipios andaluces.

En este encuentro de trabajo las representantes de ambas instituciones han dado un paso más en el compromiso compartido de articular esa hoja de ruta con una serie de principios encaminados a prevenir y sensibilizar, por un lado, sobre el antigitanismo en sí y la necesidad de erradicarlo de nuestra sociedad; y, por otro, a dar una respuesta coordinada y eficaz por parte de los poderes públicos y la sociedad civil frente a esta forma específica de racismo, según ha recogido la FAMP en un comunicado.

Durante la cita, se ha hecho hincapié en la planificación y propuestas de poner en marcha medidas específicas orientadas a que las diferentes entidades y organismos municipales desarrollen acciones que sirvan para prevenir los casos de antigitanismo, sensibilizando y concienciando igualmente a la población para evitar incidentes de corte racista.

En este sentido, Muela Tudela ha propuesto como marco de actuación idóneo el plan de Formación Continua de la FAMP, destinado a responsables políticos y personal técnico de la Administración local, formando parte del itinerario de capacitación en diferentes acciones previstas, entre ellas, unas jornadas de seguridad ciudadana en las que FAKALI, como entidad referente en la materia, proporcione la formación pertinente para contrarrestar la mala imagen, el rechazo y los discursos que generan odio y discriminación, abundando que "el objetivo último es favorecer el clima de respeto, tolerancia e interculturalidad que toda sociedad avanzada merece alcanzar".

Por su parte, Fakali aspira a proporcionar las herramientas necesarias para prevenir y frenar los casos de hechos violentos contra personas gitanas perpetrados por personas que no creen en el modelo de convivencia democrática, llevando al ámbito municipal la lucha contra el antigitanismo mediante esta particular alianza de cooperación destinada a proteger y promocionar los Derechos Humanos y la igualdad de trato entre todas las personas, especialmente del Pueblo Gitano, dentro de lo establecido en la nueva Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

"En Fakali se tiene claro que el antigitanismo no debe quedarse en una mera declaración de intenciones, sino que debe constituir una prioridad en las agendas institucionales, y concretamente en el entorno municipal entendido como el espacio público que interviene de manera más directa y concreta con el conjunto de la ciudadanía", ha señalado. Su labor e implicación en la sensibilización y la prevención de conductas y comportamientos discriminatorios y racistas con rostro gitano resulta "esencial" para poder palpar de forma directa y concreta que la realidad antigitana no sólo está cambiando, sino que realmente puede cambiar.

Por parte, la secretaria general de la FAMP ha planteado "poner en marcha acciones con carácter preventivo para sensibilizar y educar a toda la población, diseñar de manera sincrética estrategias de actuación y coordinación con medidas específicas y de emergencia en casos en los que, por diversos motivos, la tensión social se vea desbordada y las familias de etnia gitana sean señaladas colectivamente por parte del resto de la vecindad; así como, favorecer la igualdad de derechos de la ciudadanía entre otras cuestiones".

Durante esta reunión ha puesto de manifiesto la potencialidad de esta alianza, el compromiso y la sensibilidad de ambas instituciones para abordar la tarea. Con este encuentro se han dado los primeros pasos para el diseño de una estrategia basada en un trabajo de cooperación y colaboración para la constitución de un equipo de trabajo multidisciplinar que ofrezca respuestas y alternativas que eviten que se atente contra los derechos humanos de las personas gitanas por el hecho de serlo.