FAMP imparte recomendaciones prácticas a ayuntamientos y diputaciones para contratación pública - FAMP

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red EDIL Andalucía de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado su noveno webinar, dedicado a la contratación pública dentro de la ejecución de los Planes de Actuación Integrados.

Bajo el título 'Tips para una contratación exitosa', la sesión ha abordado de forma práctica los principales aspectos que las entidades locales deben tener en cuenta a la hora de preparar los expedientes, redactar los pliegos, definir los criterios de adjudicación y anticipar posibles riesgos que puedan afectar al desarrollo de las actuaciones o derivar en correcciones financieras, según se recoge en una nota.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha señalado durante la apertura que esta sesión responde al grado de avance alcanzado por las entidades de la Red. "El aprendizaje acumulado nos permite abordar cuestiones cada vez más especializadas, directamente relacionadas con las decisiones que las entidades deben tomar para ejecutar sus proyectos", ha destacado.

La sesión ha mantenido un enfoque eminentemente práctico, orientado a que municipios y diputaciones puedan trasladar los contenidos a la gestión de sus propios PAI. Como ha subrayado Yolanda Sáez, "queremos que la capacitación ayude a resolver las cuestiones que aparecen en el trabajo diario y que permita trasladar lo aprendido a decisiones concretas".

A medida que los PAI avanzan y sus actuaciones se concretan, cobra especial importancia la coordinación entre las áreas ejecutoras, contratación, secretaría, intervención y los equipos responsables de la gestión de los fondos. Cada una aporta una perspectiva necesaria para que los procedimientos puedan desarrollarse con garantías, según la FAMP.

Durante el webinar se ha puesto el foco en cuestiones como la calidad y el enfoque de los pliegos, la adecuación de los presupuestos y la claridad de los criterios de adjudicación, elementos que influyen directamente tanto en las ofertas recibidas como en la prestación que finalmente obtiene la entidad. Una planificación adecuada de la contratación permite reducir riesgos y favorecer una ejecución más eficaz de los proyectos, según se ha trasladado.

Uno de los elementos diferenciales de la sesión ha sido la incorporación de los aprendizajes derivados de las Edusi del periodo 2014-2020, revisando incidencias detectadas y situaciones que dieron lugar a correcciones financieras. El análisis de estos antecedentes permite identificar qué aspectos deben revisarse con mayor atención e incorporar medidas preventivas desde la preparación del expediente.

Con este noveno webinar, la Red EDIL continúa avanzando en el ciclo de acompañamiento técnico impulsado en el marco del Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité DUSIA), ofreciendo conocimiento práctico y herramientas para reforzar las capacidades de municipios y diputaciones y favorecer una gestión eficaz de los fondos Feder.