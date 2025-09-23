La FAMP inaugura el Simposio Internacional WE GO COOP para fortalecer la cogobernanza de humedales andaluces

Foto de familia de la inauguración del Simposio Internacional:"+Biodiversidad: Por los humedales en Andalucia +Gobernanza", que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de Puerto Real (Cádiz). - NACHO FRADE/ EUROPA PRESS

PUERTO REAL (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha congregado a autoridades, instituciones, expertos y profesionales con especial vinculación al ecosistema de los humedales en Europa en el Simposio Internacional:"+Biodiversidad: Por los humedales en Andalucia +Gobernanza", que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de Puerto Real (Cádiz) desde este martes y hasta el miércoles 24 de septiembre.

Este encuentro se enmarca en el proyecto europeo WE GO COOP, financiado por la Comisión Europea a través del Programa Interreg Euro-Med, cuyo objetivo principal es fortalecer la gobernanza colaborativa en la gestión de los humedales andaluces, como ha indicado la FAMP en una nota.

Previo al inicio oficial del simposio, los asistentes han visitado las Salinas de Balbanera, situadas en el Parque Natural Bahía de Cádiz, un enclave "de gran valor ecológico, cultural y económico", restaurado por la asociación Salarte junto a la Universidad de Cádiz.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha recalcado que "se hace necesario" abordar "de manera colectiva", entre los ayuntamientos de la Bahía, la Universidad, el Parque Natural, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, "un plan de emergencia para la Bahía de Cádiz que la proteja del deterioro provocado por los efectos del cambio climático".Así, ha urgido a "defender la vulnerabilidad y las potencialidades en términos medioambientales de la Bahía".

Antonio Jesús Aragón, responsable de la Asistencia a los Municipios de la Diputación de Cádiz, ha declarado que desde esta institución provincial "se sigue trabajando para avanzar hacia un modelo de gobernanza sólida y participativa que no se limite a las administraciones públicas", sino que "involucre al sector científico, a los productores, a las asociaciones ambientales y a la ciudadanía".

En su opinión, la conservación de los humedales, y en particular de las salinas gaditanas, "requiere del esfuerzo en común, de la corresponsabilidad y de la visión compartida de todos los actores".

En su intervención, el rector de la UCA, Casimiro Mantell, ha expresado "el honor" que es para la Universidad de Cádiz acoger este simposio, considerando que el proyecto WE GO COOP ofrece "una oportunidad única para fortalecer la gobernanza participativa y crear sinergias".

Por su parte, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha anunciado la Junta "está impulsando una estrategia decidida para la recuperación y protección de nuestros humedales, conscientes de que representan una riqueza ecológica, cultural y económica de valor incalculable".

También ha recordado que se han destinado más de 15 millones de euros hasta 2026 para restaurar cerca de 5.000 hectáreas, incluyendo espacios como las marismas de Trebujena o las salinas de Cabo de Gata.

Para la consejera, estas actuaciones "no solo devuelven la funcionalidad ecológica a zonas degradadas, sino que también refuerzan la biodiversidad, mitigan los efectos del cambio climático y abren nuevas oportunidades de desarrollo sostenible para nuestros territorios".

Por su parte, Joaquín Villanova, vicepresidente de la FAMP ha recalcado que "es necesario fijar una hoja de ruta que identifique las medidas que deben ponerse en marcha de manera urgente para enfrentar de manera sistemática y continuada los factores de pérdida y degradación de humedales en la cuenca mediterránea, en este caso, desde Andalucía".

La gobernanza local, ha argumentado, "ayudará a las entidades locales a planificar e identificar prioridades y metas, a corto medio y largo plazo, favoreciendo la toma de decisiones gracias a los grupos de acción local y metodologías inclusivas y participativas".

Juan Martín ha sido el experto invitado por la federación para impartir una charla, bajo el título 'No todo está perdido', en la que ha abordó los principales retos y soluciones en torno a la gestión sostenible y la gobernanza de los humedales.

Durante la jornada se ha presentado el proyecto WE GO COOP, financiado por el programa Interreg Euro-MED. Este tiene como finalidad capitalizar los aprendizajes obtenidos en iniciativas anteriores como Wetnet, TUNE UP y Coasting+, y transferir la herramienta del Contrato de Humedal a nuevos contextos dentro de la región euro-mediterránea.

Esta fórmula de gobernanza participativa, inspirada en el Contrato de Río, permite articular compromisos entre múltiples actores para la conservación y el aprovechamiento sostenible de estos espacios naturales, como ha indicado la FAMP.

La Universidad de Málaga también ha compartido su experiencia con el proyecto Wetland4Change, otra iniciativa Interreg que busca validar soluciones transferibles basadas en la conservación y restauración de humedales, con el fin de contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático. Este proyecto promueve el uso del conocimiento científico y mecanismos de gobernanza innovadores.

Ana Warleta, coordinadora de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha sido la encargada de la ponencia marco 'Diagnóstico del Patrimonio Andaluz de Humedales (Situación Actual y Tendencias)', que ha ofrecido un diagnóstico de la situación actual de los principales humedales andaluces, identificando retos, oportunidades y prioridades de gestión.

Además, ha ofrecido "unas pinceladas" sobre el próximo Plan Andaluz de Humedales, actualmente en preparación y cuya publicación se espera "próximamente", que marcará la hoja de ruta para la protección y gestión de estos espacios en los próximos años.

Durante la sesión de la tarde, el programa continúa con un taller sobre custodia territorial y ejemplos de iniciativas de custodia, en colaboración con el proyecto Coastrust, también del programa Interreg Euro-MED y en el que participa la FAMP, y la Fundación Biodiversidad.

Además, habrá una sesión participativa sobre municipios y humedales, en la que representantes de los municipios participantes compartirán reflexiones sobre la gestión local de los humedales, sus valores ecológicos y el papel que desempeñan en el desarrollo sostenible de sus territorios.

El miércoles el simposio se centrará en el intercambio de buenas prácticas en gobernanza colaborativa y concluirá con la presentación del Manifiesto de Adhesión a la Comunidad de Práctica, que marcará el cierre de esta cita internacional por la biodiversidad y la cooperación ambiental.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha subrayado que el desarrollo de este evento internacional "ayudará a sumar a cuantos actores del ecosistema de humedales decidan participar en la Comunidad de Práctica (CoP), un instrumento vivo", además de convertir el Simposio Internacional "en un encuentro entre iguales", cuya confluencia de sinergias "ayuden a la gestión y a la preservación de la biodiversidad, objetivos prioritarios, en un ejercicio de innovación pública y gobernanza".