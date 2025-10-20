La FAMP inicia las sesiones de su grupo de trabajo sobre 'silver economy' del programa Laboratorio de los Cuidados

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este lunes en formato 'on line' la primera sesión del 'Grupo de Trabajo de Emprendimiento y Silver Economy', en el marco del programa 'Laboratorio de los Cuidados', iniciativa financiada con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia provenientes del programa 'Next Generation' de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Este grupo de trabajo persigue como objetivo general "explorar el papel de los gobiernos locales en la promoción de iniciativas emprendedoras, innovación social y colaboración público-privada en torno al envejecimiento activo, los cuidados y el bienestar que se asocian al emergente sector de la 'silver economy'", según han explicado desde la FAMP este lunes en una nota.

La jornada se iniciaba con la bienvenida a cargo de la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, quien, tras realizar una breve contextualización de lo que se espera conseguir en este espacio de reflexión y compartición conjunta, ha destacado que "la 'silver economy' representa un nuevo horizonte", el de "una economía que reconoce el valor del tiempo, de la experiencia y de los cuidados; que conecta innovación tecnológica con bienestar social; y que impulsa modelos empresariales sostenibles y con propósito", según ha valorado.

A continuación, se ha realizado una exposición teórica del sector de la 'silver economy', mostrando algunos datos de la magnitud de la forma en la que el fenómeno de progresivo envejecimiento de la población a escala europea, estatal y autonómica, unido a innovaciones tecnológicas y aparición de nuevos modelos de negocio, "está conduciendo a un auge relevante de la 'silver economy'".

Asimismo, se ha destacado algunos de los marcos normativos y estratégicos, informes e iniciativas más relevantes que se han venido desarrollado en este ámbito a diferentes escalas.

Además, se ha presentado como una "buena práctica de referencia para el territorio andaluz" el Nagusi Intelligente Center, impulsada por la Diputación Foral de Vizcaya para "favorecer el emprendimiento y el crecimiento empresarial vinculado a la economía plateada".