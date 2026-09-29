La FAMP lanza la campaña de sensibilización 'Protege lo que nos une' del Laboratorio de los Cuidados

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Saez. - FAMP

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha lanzado la campaña 'Protege lo que nos une' del Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados, para dar visibilidad y sensibilizar sobre la importancia de los cuidados en la sociedad, como "pilar de nuestra convivencia: cuidar y acompañar fueron los primeros signos de civilización hace millones de años".

En esta nueva edición, la FAMP pretende "hacer hincapié en la necesidad de proteger aquello que nos sostiene como sociedad, los cuidados". En este sentido, se trata de tomar conciencia de que "no es simplemente prestar un servicio o dar atención individual, sino de tejer una red invisible que va desde las instituciones, a las familias, la comunidad y las personas cuidadoras", tal y como ha señalado la Federación en una nota de prensa.

Así, 'Proteger lo que nos une' tiene como objetivo "dar visibilidad a una realidad presente en el día a día de los entes locales, de manera que seamos una sociedad cada vez más empática". La campaña se ha puesto en marcha a través de las redes sociales de FAMP y los canales del Laboratorio de los Cuidados y estará vigente hasta el próximo mes de diciembre en cuatro fases de publicaciones: hacer comunidad, reconocer a quien se dedica a cuidar, construir cultura y honrar la memoria .

Por otro lado, el Laboratorio de los Cuidados es una iniciativa impulsada por la FAMP que actúa como plataforma de innovación pública y social en Andalucía para promover, co-crear y testar soluciones innovadoras en el ámbito de los cuidados, centradas en las personas.

El proyecto articula a entidades locales, administraciones públicas, tejido emprendedor, economía social, pymes, universidades y sociedad civil, y estructura su trabajo en torno a retos como la corresponsabilidad, la soledad no deseada, el envejecimiento activo y la Silver Economy.