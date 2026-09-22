La FAMP pone en valor el compromiso de lo local en Cooperación Internacional como agentes de solidaridad y desarrollo. - FAMP

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado en Málaga el Día de las Personas Cooperantes 2026 con una jornada dedicada a poner en valor la Cooperación Internacional al Desarrollo desde el ámbito local.

Con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía (AACID) y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el encuentro ha servido para reivindicar el papel de la cooperación descentralizada y de los gobiernos locales como actores fundamentales para avanzar hacia un desarrollo más justo y sostenible.

Como colofón, se han entregado los reconocimientos a la trayectoria de entidades locales, ONGs, asociaciones y personas que destacan por su compromiso con la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos.

En esta edición se ha distinguido al Ayuntamiento de Sevilla, la Mancomunidad del Valle del Guadiato (Córdoba), las ONGs Infancia Solidaria Andalucía (Lucena, Córdoba), Ayuda Urgente a África (Benalmádena, Málaga), Asociación Amigos del Pueblo Saharaui (Puerto Real, Cádiz), y Quesada Solidaria (Quesada, Jaén).

También se ha reconocido la labor de la Fundación Madre Coraje (Málaga); Carlos Javier Moreno de Granada; la misionera Virginia Alfaro; de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de Bangassou y el misionero y obispo cordobés Juan José Aguirre, y a título póstumo el periodista onubense fallecido en el accidente de Adamuz, Oscar Toro.

El vicepresidente de la FAMP y alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, ha destacado que "la cooperación también se construye desde la cercanía y la capacidad de las entidades locales para compartir conocimiento, experiencia y recursos con otros territorios".

En este sentido, ha subrayado que "los ayuntamientos y diputaciones son actores fundamentales de la cooperación descentralizada y la FAMP seguirá trabajando para fortalecer su papel y generar alianzas".

Por su parte, la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación, Celia Rossell, ha incidido en "reconocer el papel que desempeñan las entidades locales andaluzas en cooperación internacional para el desarrollo como agentes que integran la cooperación andaluza".

Asimismo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado la necesidad de apoyar iniciativas de entidades sociales que trabajan en el campo de la cooperación, así como en la de ayudar a los países que han tenido menos posibilidades para su desarrollo.

En este sentido, De la Torre ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Málaga en este ámbito, que empezó a materializarse en 1995 y que en estos 31 años ha permitido financiar un total de 1.716 proyectos para ayudar a colectivos desfavorecidos en más de 80 países diferentes con una inversión total de 31,9 millones de euros destinados a actuaciones de educación, seguridad alimentaria, infraestructuras o acceso a agua potable, entre otras.

Unas acciones que, ha señalado, se financian a través de la convocatoria anual de subvenciones que se conceden cada año a ONGs de cooperación. El número de ONGs inscritas en el Registro Municipal asciende a 190.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha reivindicado en esta misma línea "el valor de reconocer a quienes, desde Andalucía y desde nuestros municipios, hacen posible que la solidaridad se convierta en proyectos concretos y en oportunidades para miles de personas".

La jornada ha contado con la conferencia a cargo del director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, quien ha disertado sobre la cooperación municipal al desarrollo. Ha subrayado que se trata de "dedicaciones fuertemente vocacionales, pero la vocación necesita del aliento de la sociedad a través de recursos y apoyo para hacer frente a los desafíos que enfrenta actualmente la cooperación".

"Es imprescinbible que los gobiernos mantengan el apoyo y que se impulse la cooperación descentralizada, desde los ayuntamientos, aquí hay muchos ejemplos de ello", ha manifestado.

En la Mesa de Buenas Prácticas han participado José Leñero, alcalde de Beas (Huelva); Auxiliadora Moreno, diputada delegdaa de Igualdad, Cooperación al Desarrollo Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba; María del Mar Torres, concejala de Participación Ciudadana y Cooperación del Ayuntamiento de Málaga, y Eva Pilar Funes, concejala de políticas de Igualdad, Educación, Movimientos Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de Jaén.

Han compartido experiencias municipales en materia de cooperación, con especial énfasis en la sensibilización de la ciudadanía y el compromiso de toda la sociedad hacia otras realidades, mayor visibilidad y más recursos.

El municipalismo andaluz, tal y como lo han demostrado cada una de las personas, entidades y asociaciones reconocidas, así como las instituciones proponentes, "no sólo gestiona políticas públicas en el territorio, sino que también contribuye, desde la solidaridad y la cooperación a afrontar desafíos que son globales y requieren respuestas compartidas", ha finalizado.