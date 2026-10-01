La FAMP presenta el proyecto europeo Bridges en la tercera Cumbre de Comunidades Energéticas

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) presentando el proyecto europeo Bridges en la tercera Cumbre de Comunidades Energéticas que se celebra en Sevilla. - FAMP

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha presentado el proyecto europeo Bridges en la tercera Cumbre de Comunidades Energéticas que se celebra en Sevilla. El técnico del Departamento de Proyectos de la FAMP, Antonio Cosío, ha explicado durante su intervención que el proyecto trata de apoyar una transición "energética solidaria y equitativa" a través de un acceso "inclusivo y democrático" a los recursos energéticos, promoviendo que las comunidades energéticas "tengan una especial atención a los grupos sociales más vulnerables".

Así pues, según ha explicado la entidad en una nota, esta iniciativa tiene como finalidad "crear una alianza de entidades comprometidas en la promoción de comunidades locales más resilientes, basada en la solidaridad a través del uso compartido de los recursos". El objetivo del proyecto y su partenariado va en la línea del nuevo Real Decreto-ley 7/2026, que incluye como competencia propia de las entidades locales la promoción y participación en comunidades energéticas, que permitan contribuir a la obtención de beneficios medioambientales, económicos o sociales en los municipios.

"Bridges se plantea desde una perspectiva solidaria, "una cuestión que ya en algunos municipios andaluces está ocurriendo, puesto que son los ayuntamientos quienes están promoviendo o apoyando la creación de estas comunidades energéticas", ha señalado Cosío.

Según ha indicado la FAMP, este proyecto europeo se ha puesto en marcha en la provincia de Huelva, con la FAMP, la Diputación Provincial y la Agencia Andaluza de la Energía. A través de un Laboratorio Ciudadano de Innovación Social en el que han participado administraciones públicas, sector privado, academia y ciudadanía, especialmente representando a colectivos vulnerables, se ha realizado "un diagnóstico actualizado de la situación provincial de las comunidades energéticas con perspectiva solidaria".

Entre las principales conclusiones, según ha detallado Cosío en su intervención, "es clave dar un enfoque social y multidimensional que tenga en cuenta las brechas habitacionales y territoriales, de manera que contemos con una perspectiva solidaria e inclusiva que no deje atrás a los colectivos vulnerables".

Asimismo, se ha señalado "la necesidad de apoyo técnico y financiero, así como de asesoramiento". También se hecho referencia a una "mayor agilidad y menos burocracia" por parte de las administraciones, así como a la necesidad de realizar una importante labor de "alfabetización energética y confianza social" sobre el sistema eléctrico en general y los modelos de comunidad energética en particular. Para ello, según ha destacado la FAMP, las campañas de concienciación y sensibilización "son imprescindibles".

Finalmente, el técnico de proyectos de FAMP ha indicado que los siguientes pasos en BRIDGES avanzan hacia "una alianza local que refleje estas preocupaciones identificadas por el laboratorio, para poder orientar esfuerzos y acciones que conviertan las comunidades energéticas en instrumentos de cohesión social".

Bridges, 'Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias', es un proyecto financiado por el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV), cuyo principal objetivo es crear alianzas locales y transnacionales para el fomento de comunidades energéticas transnacionales basadas en la equidad y la solidaridad como instrumentos básicos para promover la sostenibilidad, la participación activa y la inclusión social.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) participa en este proyecto en un partenariado internacional compuesto por el ayuntamiento Borgiallo (Italia), que lidera el proyecto, el Consorcio Intermunicipal de Servicios Sociales y de Bienestar Ciss 38 (Italia), la Unión de Montaña del Valle del Orco y Soana (Italia), el municipio de Preili (Letonia), USBBLA - Unión de Autoridades Locales Búlgaras del Mar Negro (Bulgaria).

Además, como entidades asociadas, se cuenta con la Fundación Comunidad Energética Renovable y Solidaria Fervores (Italia), la Agencia Andaluza de la Energía de la Junta de Andalucía (España) y Black Sea Energy Cluster -BSEC (Bulgaria).