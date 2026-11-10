La FAMP presenta los resultados del programa piloto de datos abiertos implantado en tres municipios - FAMP

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha presentado los resultados de la acción piloto mODiLABS de datos abiertos, desarrollado en los tres Puntos Vuela participantes en el programa, Alboloduy (Almería), Mengíbar (Jaén) y Pilas (Sevilla).

Durante la jornada, celebrada en la Oficina de Turismo Inteligente del Ayuntamiento de Sevilla, en Fibes, han participado junto a la FAMP, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, la Agencia Digital de Andalucía, el Ayuntamiento de la capital, los municipios participantes y el Consorcio Puntos Vuela de Andalucía. Ha contado con la participación de los integrantes internacionales del proyecto europeo OD4GROWTH.

Durante la apertura, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado el valor de los datos abiertos, que "nos sirven para comprender mejor nuestros territorios, tomar decisiones más fundamentadas y ofrecer mejores respuestas a la ciudadanía". Para la FAMP, este proyecto ha supuesto "una oportunidad de aprendizaje interregional, pero sobre todo una oportunidad para trasladar ese aprendizaje a la realidad de nuestros municipios", según ha dicho.

El DEMO-DAY ha servido para poner en común los resultados y aprendizajes de la metodología mODiLABS, mostrando el potencial de los datos abiertos para dar respuesta a retos locales. El encuentro ha permitido activar compromisos para la continuidad, transferencia y escalabilidad del modelo.

El programa piloto mODiLABS ha sido una iniciativa del proyecto OD4GROWTH, cofinanciado por el Programa Interreg Europe, en el que participa la FAMP junto a otras ocho organizaciones europeas, y liderado por la Región italiana del Véneto, orientada a promover nuevas metodologías de trabajo colaborativo mediante la creación de un modelo de Laboratorio Municipal de Innovación para el uso de Datos Abiertos, concebido como un espacio estratégico de datos abiertos para buscar soluciones innovadoras a los desafíos que afrontan los territorios.

Yolanda Sáez ha subrayado la oportunidad de conocer la experiencia de los Laboratorios de Innovación de la Región del Véneto, su modelo, instrumentos y metodologías, para "convertir el aprendizaje en un modelo propio de Laboratorio Municipal de Datos Abiertos para la Innovación.

Se trata de espacios de innovación pública y de co-creación, un lugar de encuentro entre la administración local, la ciudadanía, las empresas y los centros de conocimiento.

"Un espacio en el que los datos se transforman en información; la información, en conocimiento; y el conocimiento, en decisiones y soluciones que pueden mejorar la vida de las personas", según ha señalado.

Del mismo modo, ha reconocido el acompañamiento de la Agencia Digital de Andalucía, Socio Asociado de OD4GROWTH, haciendo hincapié en que "la innovación pública no se construye desde una única organización, sino que necesita alianzas, capacidades compartidas y una verdadera voluntad de cooperación".

El fin último del proyecto es que "permanezca en el tiempo, y los laboratorios municipales puedan consolidarse como espacios estables de innovación; que la metodología pueda transferirse a nuevos municipios; y que la utilización de los datos abiertos se integre progresivamente en el diseño y la evaluación de las políticas públicas locales", según ha afirmado.

"Los municipios --ha añadido-- necesitan instrumentos que les permitan anticipar sus retos, tomar decisiones basadas en evidencias y generar soluciones con la participación de quienes conocen y viven el territorio". Ha apuntado que los laboratorios municipales de datos abiertos para la innovación pueden ser uno de esos instrumentos, "el punto de partida de un nuevo modelo de innovación municipal en Andalucía".

Por su parte, la secretaria general de Desafío Demográfico y Equilibrio Territorial de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo digital y Administración pública, María Luisa Ceballos, ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando por el municipalismo desde diferentes perspectivas.

"Los datos los utilizamos todos los días, todas las instituciones. El fin fundamental es que lleguen a los ayuntamientos y sirvan para la toma de decisiones, es decir, poner la tecnología al servicio de las personas. En definitiva, utilizar mejor la información para obtener mejores resultados", ha indicado.