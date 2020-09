La FAMP señala el perjuicio para el comercio de proximidad y la hacienda local de vender productos falsificados

La federación de municipios participa en la constitución de la Mesa por el Comercio Seguro que impulsa la Junta de Andalucía

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado este viernes en Sevilla en la constitución de la Mesa por el Comercio Seguro para luchar contra los efectos de la delincuencia, hurtos reincidentes y venta ilegal ante la "demanda e inquietud" del sector comercial andaluz, y ha avisado del perjuicio que genera la venta de productos falsificados para el comercio de proximidad y la hacienda municipal.

En concreto, la FAMP ha subrayado en un comunicado que la venta de productos falsificados genera pérdidas de "más de 2.000 millones de euros anuales" a los comerciantes de España y a las industrias, "perjudicando directamente al comercio de proximidad".

Además, "esta actividad ilegal también perjudica a la hacienda municipal, que no percibe ingresos por los derechos de ocupación de la vía pública, suponiendo además una competencia desleal por no afrontar obligaciones tributarias, no pagar licencias de actividad, ni cumplir las limitaciones horarias", según han incidido desde la FAMP.

El acto de constitución de la Mesa por el Comercio Seguro ha estado presidido por el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, y ha contado con la presencia de representantes de las administraciones públicas y de los agentes económicos y sociales.

Esta Mesa es el resultado del VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2019-2022 que se aprobó en el pasado mes de diciembre, y que contempla la puesta en marcha de "numerosas medidas que permitirán avanzar hacia un comercio más seguro en Andalucía y garantizar que las actividades ilegales que generan competencia desleal vayan desapareciendo de los pueblos y ciudades", según valoran desde la FAMP.

Esta mesa impulsará la creación de mecanismos que permitirán "luchar contra los delitos que atentan contra la seguridad en el comercio y que genera pérdidas millonarias, evitando la compra-venta de productos falsificados que atentan contra la propiedad intelectual o la propiedad industrial, y que en su mayoría provienen de delitos de robo o hurto".

Desde la FAMP ponen de relieve que en la actualidad "no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia en el hurto de menos de 400 euros", y "este vacío legislativo abre una brecha a las bandas organizadas que se dedican al robo de productos de alto valor, como el alcohol o los perfumes".

Esta práctica, según añaden desde la FAMP, "sale gratis al delincuente profesional, supone un derroche para las administraciones, un sobrecoste para el ciudadano y la desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Además, estos delitos "cuestan a España pérdidas cercanas a los 3.645 millones de euros tanto por las mermas --2.542 millones--, como por el coste en inversión en seguridad --1.103 millones--, lo que representa 78 euros por persona al año en todo el país.

Los participantes de la Mesa por el Comercio Seguro se han comprometido a "aportar ideas y generar un espacio de análisis, reflexión y elaboración de instrumentos útiles, desde la clave de la buena gobernanza, cooperación y coordinación interinstitucional", según concluye la FAMP.