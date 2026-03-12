La FAMP valora la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio Cultural con aportaciones de los gobiernos locales

Representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en el Parlamento Andaluz. - FAMP

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha valorado positivamente el avance de la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, cuyo debate final se ha celebrado este miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz, cuya norma actualiza el marco normativo para la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural andaluz.

Tal y como ha emitido la federación en una nota, han incidido en la importancia de una normativa que afecta directamente a la gestión, protección y puesta en valor del patrimonio cultural en los municipios de la comunidad autónoma.

En concreto, la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía tiene como objetivo modernizar la legislación vigente e incorporar las concepciones más actuales en materia patrimonial, "ampliando el enfoque tradicional para integrar nuevas dimensiones del patrimonio cultural y reforzando su estudio, difusión y conocimiento".

Bajo este contexto, durante su tramitación, el proyecto de ley ha contado con un amplio proceso participativo en el que han intervenido administraciones públicas, entidades profesionales, universidades, asociaciones y especialistas del ámbito del patrimonio cultural.

En este proceso, la FAMP ha participado activamente a través del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL), órgano institucional de representación de las entidades locales andaluzas en el que se analizan las iniciativas normativas con incidencia en la administración municipal.

En suma, la FAMP ha valorado positivamente el trabajo realizado desde el ámbito local durante la tramitación de la norma y ha destacado que las aportaciones formuladas por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales han tenido una "notable acogida" por parte de la Consejería competente.

De igual manera, una amplia mayoría de las observaciones realizadas desde el ámbito municipal han sido aceptadas total o parcialmente o tenidas en cuenta en la redacción final del texto, lo que ha permitido reforzar el reconocimiento del papel de los consistorios en la tutela del patrimonio cultural.

En relación, la FAMP ha precisado que estas aportaciones han contribuido a clarificar el marco competencial de las entidades locales, fortalecer los mecanismos de cooperación interadministrativa y reconocer el papel de los municipios en la protección, gestión y promoción del patrimonio cultural andaluz.

Asimismo, el texto final refleja la relevancia del trabajo que desarrollan las administraciones locales en este ámbito, reconociendo su participación en instrumentos como los catálogos urbanísticos de bienes protegidos, el planeamiento de protección patrimonial o las actuaciones vinculadas a la conservación y puesta en valor del patrimonio en el ámbito municipal.

De este modo, la FAMP ha reiterado así el compromiso del municipalismo andaluz con la defensa y valorización del patrimonio cultural como "elemento esencial" de la identidad colectiva y como "recurso clave" para el desarrollo cultural, social y turístico de los municipios de Andalucía.