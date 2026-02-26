La FAMP valora "muy positivamente" la Ley de Gestión Ambiental, que simplifica trámites administrativos

Archivo - La FAMP valora que la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía simplifica trámites, reduce plazos de evaluación, fomenta la ecoinnovación y agiliza la burocracia ambiental. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha valorado "muy positivamente" la aprobación de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam) en el Parlamento andaluz. Esta normativa tiene como objetivo modernizar la normativa actual, simplificar trámites administrativos, reducir plazos de evaluación, fomentar la ecoinnovación para impulsar proyectos sostenibles en la región y agilizar la burocracia ambiental.

En una nota de prensa, Sáez ha defendido que esta Ley supone "un gran paso medioambiental al adaptarse a las normativas europeas y a un nuevo paradigma de una economía sostenible y circular aplicando métodos de simplificación y agilidad. Una norma que desde la FAMP celebramos porque implicará un desarrollo respetuoso con los recursos naturales en pueblos y ciudades".

En este sentido, ha asegurado que la Legam se plantea como una "legislación que tiene como objetivo modernizar, simplificar y garantizar una administración ambiental más eficiente, ágil y segura. Con ello, la Junta de Andalucía aspira a responder a los retos del presente y futuros, fortaleciendo los principios de sostenibilidad, eficiencia y corresponsabilidad en la esfera pública y privada".

De igual manera, la secretaria general de la FAMP ha destacado que entre las novedades destacadas de la Legam se encuentra la "creación de un Registro de Participación Ciudadana" en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental, asegurando una participación efectiva y transparente de la ciudadanía. Igualmente, "la ley separa el procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de prevención y publicándolos de forma independiente, lo que simplifica y clarifica los procesos."

Sáez ha resaltado que la ley "introduce importantes innovaciones", como la figura de la licencia ambiental de competencia municipal, que sustituye a la calificación ambiental y reduce el plazo de resolución a tres meses. "Esta medida, junto con la disminución de las categorías que requieren licencia ambiental y el aumento de actividades que podrán gestionarse mediante declaraciones responsables, busca reducir la carga administrativa tanto para los ayuntamientos como para las empresas", apuntó.