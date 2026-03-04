La Junta, la FAMP y Ecovidrio lanzan la segunda edición de Ecólatras Andalucía

Cartel de la segunda edición de Ecólatras Andalucía, campaña que impulsa Ecovidrio con la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. - FAMP

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ponen en marcha la II Edición de la campaña Ecólatras, que desde el 4 de marzo al 5 de mayo sacarán la 'Pasión Sostenible' de los andaluces. La iniciativa se llevará a cabo en 80 localidades de Andalucía y tiene como objetivo buscar y reconocer las mejores iniciativas y proyectos que tengan en común el cuidado del medio ambiente y fomentar el reciclaje de vidrio.

Los pilares son sensibilización ambiental; consumo responsable; naturaleza y biodiversidad; innovación sostenible; y soluciones circulares. Ecovidrio busca con esta campaña, reconocer a la iniciativa eco con mayor proyección de Andalucía, así como al municipio más comprometido con la sostenibilidad y los principios de la campaña. Podrán optar a este reconocimiento todas aquellas personas u organizaciones que tengan iniciativas que supongan un avance para hacer de Andalucía una región más sostenible, ha subrayado la FAMP en una nota de prensa.

Además del reconocimiento, los ganadores lograrán 2.000 euros para ayudar a dar continuidad y desarrollo a su proyecto. Las iniciativas presentadas serán valoradas en función de los siguientes parámetros: número de apoyos 'Ecólatras' en la web; originalidad e innovación del proyecto; aporte a la mejora del cuidado al medioambiente y promoción de la campaña en sus canales de comunicación. Además un municipio de cada provincia andaluza, será ganador de la distinción 'Ecólatras' en función a los siguientes parámetros: aumento de reciclaje de envases de vidrio en el municipio; número de iniciativas inscritas en la campaña; número de personas registradas como nuevos 'Ecólatras' y difusión de la campaña en su municipio.

Los fondos marinos, las playas, las montañas y todo el ecosistema andaluz son un auténtico tesoro medioambiental por lo que con esta campaña se hace un llamamiento a toda la comunidad para promover ideas que cuiden de Andalucía con nuevas iniciativas. El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.