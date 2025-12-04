Montilla (Córdoba) aborda en una jornada de la FAMP la gestión de recursos propios y fondos europeos

Un momento de la jornada del Plan de Formación Continua de 2025 que ha abordado la financiación local: gestión de recursos públicos y fondos europeos. - FAMP

MONTILLA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este jueves en la localidad cordobesa de Montilla la jornada del Plan de Formación Continua de 2025 que ha abordado la financiación local: gestión de recursos públicos y fondos europeos. Esta acción informativa está organizada por la FAMP junto al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) de la Junta de Andalucía.

Según ha indicado la FAMP en una nota, la jornada de este jueves ha sido inaugurada por el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos; la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Ana Cristina Peña, y el coordinador general de la FAMP, Diego Jordano.

En esta sesión de trabajo se ha puesto de manifiesto la "insuficiente autonomía financiera de los municipios, el desequilibrio vertical y la falta de equidad horizontal", por lo que "resulta necesario clarificar el marco competencial, incrementar el volumen de recursos en manos de los municipios, reforzar la cesta tributaria local y mejorar el funcionamiento de las actuales subvenciones con un objetivo nivelador".

De igual manera, se ha remarcado, que el actual modelo de financiación local deriva de un marco legal diseñado en 1988. "Después de varias décadas de existencia se pone de manifiesto la necesidad de una profunda reforma, que permita una adecuada adaptación a los cambios socioeconómicos que se han producido durante este periodo".

En esta jornada se ha "valorado positivamente que, a pesar de ello, los ayuntamientos en España han reducido en 2024 su deuda por primera vez desde la pandemia, un 1,7% menos que en 2023", siendo Andalucía la comunidad autónoma "en la que hay mayor cantidad de ayuntamientos con deuda. A la par que aumentan sus ahorros, en 2023 aumentaron en un 3,5%, finalizando el año con más de 38.000 millones guardados en efectivo y depósitos, cifra que va camino de duplicar la deuda que soportan".

En este contexto, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha dado la bienvenida a los participantes, ponentes y autoridades agradeciendo a la FAMP que haya elegido su ciudad para cerrar el ciclo del Plan de Formación Continua de 2025 subrayando que "la formación es fundamental para el ecosistema local de la que todos aprendemos con el fin de prestar mejores servicios a los ciudadanos".

Llamas se ha referido a la "imperiosa necesidad" de reformar el modelo de financiación local porque "las competencias municipales crecen cada año y los ayuntamientos necesitan más recursos financieros. Los ciudadanos nos exigen más y mejores servicios porque ellos no entienden de competencias". Por este motivo, ha exigido un "cambio en el marco legal del Estado y una mayor cooperación entre las distintas Administraciones Públicas", recordando que "los ayuntamientos pedimos más respeto por la autonomía local y que se nos escuche porque somos la administración más próxima a la ciudadanía, y la que resuelve siempre sus problemas".

Por su parte, la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, ha señalado que, "desde hace décadas, todos los municipalistas reclamamos una mayor y mejor financiación local", advirtiendo que "las corporaciones locales somos parte del Estado, al igual que el central y y el autonómico. Y así lo venimos reclamando desde 1985".

Además, Ceballos ha resaltado que la Junta ha "incrementado un 108% la financiación de los ayuntamientos convirtiéndose en el gobierno más municipalista de la historia de Andalucía". Así, ha citado el Plan de Cooperación Municipal que cuenta en 2025 con 1.234 millones más que en 2018 tras siete años de incrementos consecutivos. En este sentido, ha valorado que "sólo cuatro autonomías cuentan con este Plan tan importante para el municipalismo". De igual manera, ha afirmado que la Patrica se ha elevado hasta los 535 millones de euros en 2025 y espera que llegue a los 600 millones, el próximo año.

Además, Ceballos se ha referido al programa Eracis, con más de 608 millones movilizados, que ha puesto en marcha 215 proyectos en zonas desfavorecidas permitiendo atender a más de 13.276 personas. En este sentido, ha abundado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha más de 1.660 millones de euros del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, que tiene como objetivo fomentar el empleo, la inclusión social, la educación y la atención a colectivos vulnerables en Andalucía.

Por otro lado, la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Ana Cristina Peña, ha afirmado que "para garantizar los servicios públicos es precisa una política ambiciosa de cohesión territorial que gracias al mundo local y a los fondos europeos se está implementado en España". Para ello, ha resaltado que la coogobernanza multinivel llega a más de 8.000 ayuntamientos de nuestro país y "el reto ha sido concienciar sobre la importancia que tiene la pertenencia a la Unión Europea".

Peña ha citado las ayudas enmarcadas en el Fondo Feder correspondiente al periodo 2021-2027 que se destinan a las entidades locales para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. En este sentido, ha apuntado que "esta convocatoria ha asignado la cifra récord de 1.774 millones de euros de estos fondos europeos a 242 proyectos, que movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes". En Andalucía, la partida presupuestaria asciende a 735 millones.

Por último, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha subrayado que "estamos ante un gran reto y desafío como es la definición de una nueva y urgente financiación local que, desde la FEMP, FAMP y las entidades locales venimos reclamando para permitir una financiación más justa y equitativa, abundando que es preciso clarificar el marco competencial que, actualmente, tenemos las corporaciones locales en materia de competencias propias e impropias. Y esta financiación debe ir en paralelo y en sintonía con la autonómica".

En este contexto, Fuentes ha pedido una mayor colaboración interinstitucional para optimizar la gestión de los fondos europeos y para ello ha sugerido que "los ayuntamientos tenemos que estar más cerca de Bruselas y familiarizarnos con la cultura europea en esta materia para conseguir más proyectos y fondos". Para concluir, ha agradecido a la FAMP, la realización de esta jornada porque "es lo que preocupa a los gobiernos locales y aporta luz y conocimientos a un tema complejo y poco conocido; de ahí, la importancia que tiene esta cita con expertos y ayuntamientos que lideran iniciativas europeas que nos permitirá mejorar la gestión y corregir las desigualdades sociales y territoriales".