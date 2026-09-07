Óscar Toro recibirá el reconocimiento de la FAMP con motivo del Día del Cooperante

Óscar Toro - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) reconocerá el 22 de septiembre en Málaga, a título póstumo, la trayectoria de Óscar Toro Peña, a propuesta de la Diputación Provincial de Huelva, con motivo del Día del Cooperante. La distinción pone en valor su compromiso con la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad, ámbitos a los que dedicó buena parte de su vida profesional y personal.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, fallecido el pasado 18 de enero en el accidente ferroviario de Adamuz, Óscar Toro fue durante más de treinta años una figura de referencia de la cooperación internacional en Huelva y Andalucía y un estrecho colaborador de la Diputación en sus políticas e iniciativas para el desarrollo sostenible.

Desde el periodismo y la comunicación impulsó numerosos proyectos vinculados a la defensa de los derechos humanos, la cooperación internacional y la promoción de la convivencia. Su capacidad para generar alianzas y promover iniciativas de transformación social marcó buena parte de su labor.

Su implicación abarcó también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la economía social y solidaria y el fortalecimiento de la sociedad civil. Como socio fundador de la cooperativa andaluza Desatando Ideas SCA, Óscar Toro impulsó numerosas iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, tanto en Andalucía como en países del Sur Global. Su compromiso tuvo también una importante expresión en la Plataforma Pobreza Cero, de la que fue promotor.

En 2008 participó como portavoz de esta plataforma en el I Encuentro Provincial de ONGD, organizado junto a la Diputación de Huelva, donde defendió la necesidad de sumar esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y coordinar las acciones de sensibilización social. Su labor recibió distintos reconocimientos a lo largo de los años.

En 2010, la institución provincial concedió una de las Medallas de Oro de la Provincia de Huelva a la Plataforma Pobreza Cero, distinción que Óscar Toro recogió como portavoz y promotor de la entidad. Un año después, su compromiso social fue reconocido en los Premios Andaluces al Voluntariado, donde se destacó su defensa de los derechos humanos, su lucha contra la pobreza y su participación activa en la plataforma.

HUELVA EN RED POR LA COOPERACIÓN, PARTE DE SU LEGADO

En 2016 creó la Asociación INvisible, que presidió con el objetivo de impulsar la transformación social a través de la comunicación y la información, promoviendo espacios de aprendizaje compartido y la creación de redes de comunicación social. De la colaboración entre la Asociación INvisible y la Diputación surgió uno de los proyectos más estrechamente vinculados a su labor: Huelva en Red por la Cooperación.

La iniciativa, promovida por el Servicio de Cooperación Internacional a partir de 2019, permitió identificar y conectar a los diferentes agentes de la cooperación al desarrollo existentes en la provincia. Este trabajo dio lugar a una red multiactor integrada por más de setenta entidades representativas de las administraciones locales, organizaciones sociales y ONGD, sector empresarial y universidades, concebida como un espacio de encuentro, colaboración y generación de alianzas en torno a la cooperación internacional.

Los proyectos que dieron origen a Huelva en Red por la Cooperación fueron ejecutados por la Asociación INvisible mediante convenios suscritos con la Diputación entre 2019 y 2022. Posteriormente, la asociación presidida por Toro asumió la secretaría técnica de la red, contribuyendo a su consolidación e impulsando actuaciones en ámbitos como la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y de emergencia, la sensibilización y la educación en valores.

Actualmente, Huelva en Red por la Cooperación se ha convertido en un referente por su capacidad para reunir bajo una visión compartida a administraciones, asociaciones, universidad y tejido empresarial. Una concepción basada en las alianzas, la participación y el trabajo conjunto que constituye una parte esencial del legado profesional y personal de Óscar Toro.

Como reconocimiento a su aportación, el Pleno de la Diputación Provincial de Huelva acordó el pasado 3 de junio que el certamen destinado a impulsar las iniciativas de esta red pase a denominarse Concurso Provincial de Proyectos Óscar Toro 'Huelva en Red por la Cooperación', vinculando su nombre de forma permanente a uno de los proyectos a cuya creación y consolidación contribuyó.

A este homenaje se suma ahora el que recibirá de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con motivo del Día del Cooperante, una iniciativa que busca poner en valor y visibilizar la labor de quienes han dedicado su trayectoria a la cooperación internacional para el desarrollo y reivindicar el papel de las administraciones locales y provinciales en la construcción de una sociedad más solidaria.

El acto tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en Málaga, ciudad natal de Óscar Toro, y pondrá de relieve desde el ámbito local andaluz su contribución a la cooperación y al tejido solidario onubense. Con esta distinción, la FAMP rinde homenaje a una forma de entender la cooperación basada en la creación de alianzas y en la comunicación como herramienta de transformación social, una labor cuya huella continúa presente en la provincia de Huelva.