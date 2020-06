El presidente de la FAMP cree que la autorización de romerías o procesiones compete a la Junta y no a ayuntamientos

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido este lunes que la Junta de Andalucía, y no los ayuntamientos, es "la autoridad competente" para decidir si se autorizan determinadas celebraciones religiosas como romerías o procesiones en el marco de la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha expresado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido como presidente de la Diputación de Sevilla para presentar el 'Catálogo de suelo industrial y centros de empresas de la provincia de Sevilla', y después de que la Junta haya recomendado a los ayuntamientos andaluces que no autoricen ferias ni romerías para los meses de julio y agosto como consecuencia de la alerta sanitaria, para evitar nuevos contagios.

El presidente de la FAMP ha criticado que "ahora se señala a los ayuntamientos como los responsables de decir 'sí' o 'no' a manifestaciones religiosas como procesiones o romerías", cuando, según ha defendido, "el ayuntamiento no tiene que ser la persona que, en un estado como nos encontramos, tenga que decidir si se sale o no de romería o procesión".

"Para eso está la autoridad competente, que en este caso, desde ayer (este domingo) a las doce de la noche, es la Junta de Andalucía", y con el consejero de Salud "para este tipo de cuestiones", según ha añadido.

Al hilo de cuestiones como ésta, Villalobos ha comentado que en la reciente reunión que mantuvo en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, le trasladó la propuesta de constituir en Andalucía "una mesa, igual que la tienen en Madrid la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de España, para debatir los asuntos de interés y calado que afectaban o pueden afectar a los ayuntamientos de Andalucía", y aunque el jefe del Ejecutivo andaluz le "dijo que sí, que era una idea que se podía poner en práctica aquí, todavía no se ha constituido esa mesa".

'TARJETAS MONEDERO' Y PLAN AIRE

Sin embargo, "se han aprobado acciones políticas muy importantes que afectan a la columna vertebral del municipalismo", como las 'tarjetas monedero' o planes de empleo de la Junta como el denominado AIRE.

Al respecto, ha comentado que, sobre la gestión de dichas iniciativas, "qué menos que se le consulte a los que después tienen que gestionar esos programas", en referencia a los ayuntamientos, y ha señalado que él mismo le trasladó tanto a Moreno como "a la consejera del ramo que tenemos unos técnicos en materia social que son referentes en Europa".

"Tenemos un entramado de zonas de trabajo social creada hace más de 30 años que conocen a la perfección lo que ocurre en sus pueblos", y que "son los que tienen que poner en práctica cualquier medida excepcional que el Gobierno de la Junta saque como consecuencia de la pandemia", como las 'tarjetas monedero' o programas de empleo, según ha continuado el presidente de la FAMP.

Ha remarcado en todo caso, sobre las 'tarjetas monedero', que "boicotear no se está boicoteando nada", pero ha insistido en que "no se puede sustituir el trabajo del técnico, que tiene que proteger los datos porque hay una ley que obliga a ello", y una ONG, "la que sea, podrá complementar ese trabajo", pero la "selección" de las personas "le corresponde al técnico competente".

Sobre el Plan AIRE, ha remarcado que desde la federación de municipios han "denunciado que han mermado en 113 millones de euros" el montante de ese plan de empleo "respecto al último que se puso en carga de 2018", en la etapa de la anterior administración socialista, algo "contrastable", según ha subrayado.

El presidente de la FAMP ha recordado que, previamente a "cualquier medida, decreto, orden o resolución que toma el Gobierno de Andalucía que afecta a los ayuntamientos, hay reuniones bilaterales con la federación", que tiene "obligación de informar todos los proyectos de ley que se vayan a hacer", pero en el caso del Plan AIRE "ha habido un corte de esa relación o comunicación", y "no sabemos por qué", según ha apostillado.

Villalobos ha agregado que "al final creo que tendremos que reconducir esto, porque es necesario" y se acabará "normalizando la relación que debe existir entre lo local y lo regional", y en esa línea ha avisado de que "el gobierno que no cuente con el municipalismo lo lleva mal, porque al final de todo el recorrido están los ayuntamientos".

Finalmente, a preguntas de los periodistas, ha reiterado otra propuesta que trasladó al presidente de la Junta, la de tener con el turismo de interior un "gesto" como el que el Gobierno andaluz había tenido con el litoral en cuanto al plan de playas seguras que implica la contratación de unos 3.000 auxiliares de playa para este verano.

Ha subrayado que el turismo de interior ha tomado "un calado y una importancia que no la tenía hace unos meses" en la actual crisis sanitaria "porque la gente busca un descanso seguro", y en su opinión, la Junta podría promover un plan para la contratación de "chavales que pudieran estar en campings, albergues, zonas que se van a frecuentar" este verano, según ha concluido.