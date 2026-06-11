Presidente de la FAMP destaca lazos con el Parlamento para "trabajar conjuntamente en pro de los municipios andaluces"

El presidente de la FAMP, José María Bellido, junto al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre. - FAMP

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asistido este jueves "en representación de todo el municipalismo andaluz" a la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía con la que arranca oficialmente la XIII legislatura autonómica.

Según ha indicado la entidad en una nota, al término, ha felicitado al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, al que ha calificado como "mi amigo y un buen presidente". Asimismo ha extendido la felicitación "a todos los miembros electos de la Mesa y a todos los diputados que hoy han tomado posesión".

Bellido ha aprovechado la jornada para "tender la mano, una vez más, del municipalismo andaluz, a través de la FAMP", con el objetivo de "colaborar en la importante labor que tiene el Parlamento de Andalucía, que es legislar en beneficio de todos los andaluces, y en el papel que tenemos desde la FAMP de informar de todas aquellas leyes que interfieren, que tienen que ver con los municipios y los entes locales".

"Tiendo la mano para que sea tan fructífera esta legislatura como la anterior", ha destacado. En este sentido, el presidente de la FAMP ha hecho hincapié en que "este trabajo fructífero sea en pro de los municipios andaluces" y para ello ha apremiado a que "nos tengan en cuenta, no sólo por la obligación legal, que siempre se respeta, sino más allá".

De cara al comienzo de legislatura, Bellido ha anunciado que iniciará "una etapa de diálogo con todos los grupos parlamentarios para que esto sea una realidad y para que todos los andaluces que vivimos en municipios, en entidades locales, saquemos provecho del trabajo de los parlamentarios, de los ayuntamientos y de los entes locales conjuntamente".