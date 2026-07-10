El presidente de la FAMP traslada el pésame y apoyo a Los Gallardos y Bédar por el terrible incendio

Archivo - El alcalde de Córdoba, José María Bellido - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha trasladado este viernes, en nombre de todos los municipios y provincias, el "más sentido pésame" a los alcaldes de Los Gallardos y Bédar (Almería) por el trágico incendio forestal, que ha causado la muerte de once personas.

Según se recoge en un comunicado, Bellido ha trasladado a los alcaldes el apoyo y la colaboración de la FAMP con ambos municipios en estos difíciles momentos.

Desde la FAMP, en representación de todos los municipios y provincias andaluces, "nos unimos al dolor por tan terrible suceso", según ha señalado Bellido.

"Trasladamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a los alcaldes, a las familias afectadas y a las personas que están sufriendo las consecuencias de este trágico incendio", ha dicho.