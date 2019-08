Villalobos no descarta repetir como presidente de la FAMP: "Si tengo que seguir, seguiré"

Actualizado 13/08/2019 11:45:51 CET

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, no ha descartado que vuelva a repetir como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), asegurando que "si se tiene que seguir, se seguirá".

En una entrevista concedida a Europa Press, Villalobos ha asegurado que en estos momentos no se plantea "nada", aunque recuerda que ya lo conocen "los unos y los otros, los compañeros de partido y los de en frente", respecto a su forma de ser, de actuar y de sus objetivos marcados.

"Si tengo que seguir, seguiré, aunque nadie me ha dicho nada. Todo se está haciendo pensando en que yo siga, pero me tendrían que preguntar si tengo ganas", añade, agregando que "algunas veces" le sorprende porque se da por hecho que va a seguir. "Tienen confianza en mí y saben que, si sigo, continuaré la línea marcada. No soy de los que me desvío", recalca.

Afirma que el camino que lleva a cabo es "muy difícil que haga zigzag" porque todo lo que hace lo lleva a cabo "con toda la fuerza y afán incluyente", aunque advierte de que "el día que se decida que no estoy, no será un problema". "Si me dicen que me voy, lo haré y no se enterará nadie", recalca.

En este sentido, el responsable público pone en valor lo que supone estar en la FAMP de cara a poder prestar colaboración a instituciones como la Junta de Andalucía, recordando es preceptivo que cualquier proyecto de ley vaya informado por la citada federación regional. "No es lo mismo que se construya a que se destruya y que se sea propositivo a sólo crítico", matiza, decantándose por la primera opción en ambos casos.

RENOVACIÓN EN SEPTIEMBRE

Villalobos se ha pronunciado de este modo teniendo en cuenta que ha sido convocada la X Asamblea General de la FAMP el día 28 de septiembre, ya que el organismo debe renovar antes del 26 de noviembre su Comisión Ejecutiva tras las comicios municipales de mayo, dado que se dispone de un plazo máximo de seis meses desde que se renueven las corporaciones locales por cumplimiento de su mandato legal, según establecen los estatutos de la Federación consultados por Europa Press.

Cabe recordar que la Comisión Ejecutiva de la FAMP se renovó a finales de 2015 con el socialista Villalobos como presidente tras las últimas municipales después de cuatro años de provisionalidad por el desencuentro entre PSOE y PP sobre quién debía presidir este órgano, dirigido de forma interina por la 'popular' Ángeles Muñoz tras la renuncia al cargo del socialista Francisco Toscano en noviembre de 2012.

En la actualidad, la Ejecutiva de la FAMP cuenta con representantes de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), IULV-CA y Podemos a través de plataformas y candidaturas locales. Así, los socialistas ocupan la Presidencia, con el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, y la Vicepresidencia Segunda, con el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo.

Por su parte, el PP-A tiene al alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, como vicepresidente primero, mientras que IULV-CA ostenta la Vicepresidencia Tercera en manos de la alcaldesa de Moraleda de Zafayona (Granada), Carmen Cantero. El Partido Andalucista (PA) ocupa la Vicepresidencia Cuarta en manos del entonces alcalde de Vera (Almería), Félix López Caparrós, que no aspiró a la reelección este 26 de mayo.

El que fuera alcalde de Mijas (Málaga), Juan Carlos Maldonado, ostenta la Vicepresidencia Sexta en representación de Cs, mientras que el alcalde de Peligros (Granada), Roberto Carlos García Jiménez, ocupa la Vicepresidencia Séptima como representante de la plataforma ciudadana Ganemos Peligros, en la que se integraba Podemos. La vicepresidencia quinta ha quedado vacante a lo largo del presente mandato municipal.

RESULTADOS EN LAS MUNICIPALES DE 2015

En la última cita con las urnas de ámbito local, celebrada en mayo de 2015, el PSOE obtuvo en Andalucía el 34,32% de los votos y 4.081 concejales, logrando mayoría absoluta en 330 municipios andaluces --el 42,58% del total-- y relativa en otros 107. Por su parte, el PP alcanzó la mayoría absoluta en 141 localidades --el 18,19%-- y relativa en 76 más con un apoyo en las urnas del 30,19% y 2.681 concejales.

IULV-CA, que concurrió mayoritariamente dentro de Adelante en confluencia con Podemos, registró hace cuatro años un 10,99% de apoyo y 1.063 concejales, con mayoría absoluta en 48 municipios --el 6,19%-- y relativa en otras 21. Ciudadanos (Cs) logró entonces 166 concejales con un respaldo electoral del 5,36% y mayoría relativa en un único municipio. Vox no alcanzó un solo concejal en Andalucía en las municipales de 2015.