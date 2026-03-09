Arcángel celebra diez años de 'Tablao' con dos noches de "flamenco íntimo" en la Fundación Cajasol

Archivo - El cantaor Arcángel, en foto de archivo. - UHU - Archivo

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol acoge dos de las fechas más esperadas de la nueva gira de Arcángel, el proyecto 'Tablao', que en 2026 alcanza su décimo aniversario. La institución, que colabora con toda la gira junto al Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía, abre sus espacios en Sevilla y Cádiz para "dos noches de flamenco en formato íntimo".

Las dos citas en espacios de la Fundación Cajasol son los días 19 de marzo, a las 20,00 horas, en el Patio de la sede de Sevilla y 19 de junio, a las 21,00 horas, en la Casa Pemán de Cádiz, informa la fundación en un comunicado.

Concebido como una "experiencia artística única", 'Tablao' reivindica la esencia del flamenco en su versión más pura: "cercana, natural y desprovista de artificios técnicos". Se trata de un formato íntimo donde el público y los artistas establecen una "conexión directa e irrepetible, recuperando la magia de los tradicionales espacios flamencos que han marcado la historiad e este arte Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".

Las entradas pueden adquirirse en taquilla y a través de la página web de la Fundación Cajasol.