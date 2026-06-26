La azotea de la Fundación Cajasol en Cádiz acogerá cinco noches de flamenco desde el 1 de julio

Archivo - Un concierto en las Noches de la Azotea de Fundación Cajasol en Cádiz - FUNDACIÓN CAJASOL - Archivo

CÁDIZ 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol va a celebrar la octava edición de 'Estival Flamenco', un ciclo que reúne entre el 1 de julio y el 6 de agosto cinco recitales de cante y guitarra en la azotea de su sede en la ciudad de Cádiz.

La programación se abre con el encuentro de Sandra Carrasco y David de Arahal, primera de las cinco citas que, cada noche, llevarán a lo alto del edificio una manera distinta de entender lo jondo, ha indicado Fundación Cajasol en una nota.

La pareja que inaugura el ciclo se forjó en 2021, durante la grabación de las Sevillanas a Estrella Morente, y de aquel primer trabajo en común surgió 'Recordando a Marchena', el espectáculo con el que rinden homenaje al cantaor Pepe Marchena.

Estrenada en Sevilla en 2022, la propuesta no ha dejado de girar desde entonces, de modo que Carrasco, al cante, y Arahal, a la guitarra, llegan a Cádiz con un repertorio rodado ante el público.

El 15 de julio toma el relevo Anabel Valencia, referente del cante de Lebrija y heredera de una saga flamenca de hondo arraigo, que presenta 'Frutos de mi voz' acompañada por la guitarra de Curro Vargas y las palmas de Juan Diego Valencia y Manuel Valencia.

Una semana después, el 23 de ese mes, Pedro el Granaíno ofrece 'Granaíno Jondo', un recital que el cantaor concibe como una obra unitaria donde cada palo deja ver los pilares de su forma de decir, con Antonio de Patrocinio hijo a la guitarra y las palmas de Naim Real y Edu Gómez.

La recta final llega con dos nombres más. El 29 de julio, Ismael de la Rosa 'El Bola' sube al escenario su 'Recital Flamenco', una propuesta que parte de una idea sencilla, la de que "el alma cuenta, no canta", con Joselito Acedo a la guitarra y, de nuevo, Juan Diego Valencia y Manuel Valencia al compás.

El cierre, el 6 de agosto, corre a cargo de Rafael de Utrera y su espectáculo 'Íntimo', una velada cercana en la que su voz se sostiene sobre la guitarra de Pepe Fernández y las palmas de Diego Montoya, Abel Harana y Juan Carlos Usero.

Todos los recitales empiezan a las 21,00 horas en la azotea de la Fundación Cajasol en Cádiz, en la plaza de San Antonio. Las entradas, a un precio de ocho euros, pueden adquirirse en la web de la entidad y en la propia sede gaditana.

Esta programación de flamenco forma parte de 'Verano en Cajasol', una propuesta cultural diseñada para todos los públicos que, durante los meses de julio y agosto, convertirá la Casa Pemán y otros espacios de la provincia en puntos de encuentro para la cultura, el ocio, la música y la participación ciudadana.

La programación completa se dará a conocer a comienzos del mes de julio.