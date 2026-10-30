Cajasol.- La literatura, la música y la creatividad protagonizan una nueva semana en Fundación Cajasol

Cartel de la presentación del libro 'Verdades con Chanclas. 35 curiosidades para leer sin prisas'. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva ha programado para la próxima semana una programación que invita a descubrir distintas formas de acercarse a la cultura, "desde la curiosidad y la lectura, hasta la música en directo y el diálogo entre las artes".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el próximo miércoles 4 de noviembre, a las 19,00 horas, tendrá lugar la presentación del libro 'Verdades con Chanclas. 35 curiosidades para leer sin prisas', de Antonio Fagundo. Una obra que propone una mirada cercana y amena a pequeñas historias y reflexiones para disfrutar sin urgencias. El autor estará acompañado por Dani del Toro, en un encuentro pensado para compartir impresiones y conversar con los asistentes.

La programación continuará el jueves, 5 de noviembre, a las 20,00 horas, con el recital-conferencia 'Visión de Gaudí a través de la música', de la mano de Miguel Sánchez Delgado. Un recorrido por el universo creativo del arquitecto catalán en el que la palabra y el piano se unen para descubrir las conexiones entre la arquitectura, la belleza y la creación musical.

La semana finaliza el viernes, 6 de noviembre, a las 20,30 horas con una nueva cita del ciclo Jazz en la Cuarta, que en esta ocasión contará con la actuación de Padilla Siblings. Su propuesta musical, marcada por la frescura, la sensibilidad y la calidad interpretativa, volverá a convertir nuestra sede en un espacio de encuentro para los amantes del jazz y la música en vivo.

Todas las actividades programadas para la próxima semana se celebrarán en la sede de Fundación Cajasol en Huelva, con entrada libre hasta completar aforo.