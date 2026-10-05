Comienza en Sevilla el ciclo de Cajasol sobre la Guerra Civil: "Si no podemos hablar de qué pasó, tenemos un problema"

El periodista Jesús Vigorra; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el escritor Arturo Pérez-Reverte, en la presentación de las jornadas sobre la Guerra Civil - CAJASOL

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra han inaugurado este lunes el ciclo '1936: La guerra que todos perdimos', en el marco de la XI edición de Letras en Sevilla: "Han pasado 90 años, y si no podemos hablar de lo que pasó, tenemos un problema". De este modo, la Fundación Cajasol reúne hasta el jueves, 8 de octubre, a destacadas figuras de la política, el periodismo y la historia para reflexionar y debatir desde la pluralidad sobre el citado episodio bélico.

"En enero dijimos que estaríamos aquí y lo hemos cumplido. Lo que buscamos es que aquí se hable y se dialogue", han destacado. Sin querer dejar a un lado los acontecimientos que provocaron el aplazamiento de la novena edición de dicho ciclo, previsto para el pasado mes de febrero, los coordinadores del mismo, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, han defendido un programa "ecuánime, que no equidistante" --en palabras del escritor y académico de la RAE--, tal como señala la fundación en un comunicado.

Se trata de una nueva cita con el pensamiento, la cultura y el debate que propone abordar uno de los episodios más trascendentales de la historia reciente de España "desde perspectivas diferentes y con el diálogo, el respeto y la pluralidad como principales señas de identidad", según ha destacado en la presentación a los medios de comunicación el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Durante cuatro jornadas, la sede de esta entidad reunirá a destacadas personalidades de la política, el periodismo y la historia, entre ellas el expresidente del Gobierno José María Aznar y los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres, así como antiguos representantes institucionales de la talla de Alberto Ruiz-Gallardón y Manuela Carmena y otros cargos políticos actuales como Borja Sémper y Tania Sánchez.

Periodistas como Ana Pastor, Nativel Preciado, Juanma Lamet, Pablo Guimón y Jesús García Calero, entre otros, se incorporan a la nómina de participantes junto a historiadores como Julián Casanova, Juan Pablo Fusi y Enrique Moradiellos.

La programación combinará diariamente proyecciones cinematográficas matinales a las 12,00 horas con conferencias, charlas y debates vespertinas a partir de las 18,00 horas, ofreciendo diferentes formatos desde los que reflexionar en torno a la temática central de esta edición. Durante la presentación de '1936: La guerra que todos perdimos', Pulido ha remarcado la vocación de la entidad por ofrecer espacios donde puedan convivir y debatirse diferentes formas de entender la sociedad y la historia.

"La Fundación Cajasol es una casa abierta para todas las ideas y tendencias. Vamos a vivir unas jornadas de mucho nivel, con grandes participantes. Sabemos del interés que levanta este ciclo y por eso estamos aquí", ha señalado el presidente de la entidad anfitriona.

En este mismo sentido, los coordinadores de Letras en Sevilla han incidido en la necesidad de seguir generando espacios en los que sea posible conversar y confrontar distintas perspectivas sobre el pasado: "Estos días van a tratarse temas y asuntos que no a todo el mundo le van a gustar, ideas diferentes, pero es que de eso se trata", ha afirmado Pérez-Reverte.

El escritor se ha mostrado convencido, además, del alto nivel que alcanzará esta edición gracias a la variedad de sus protagonistas: "Creo que estas jornadas van a ser impecables. Tenemos ministros, expresidente del Gobierno, periodistas e historiadores, y todos de un lado y del otro, de múltiples tendencias".

Sobre este asunto ha ahondado el periodista Jesús Vigorra: "El objetivo es que personas que piensan distinto hablen de una manera educada y sin peleas". "Es intolerable silenciar al que no piensa como tú --le ha interrumpido Reverte--. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y los otros a rebatirla", ha defendido.

El aplazamiento a otoño, a petición de los organizadores, obedeció al objetivo de "rearmar" el programa, según señalaron entonces, a posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda" y a "presiones" de Podemos. La decisión se produjo después de la renuncia a participar en estas jornadas de varios ponentes, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, y el escritor David Uclés, entre otros.

Con '1936: La guerra que todos perdimos', la Fundación Cajasol vuelve a situarse como punto de encuentro para la cultura, el pensamiento y el debate. Durante cuatro días, su sede abrirá las puertas a "distintas voces y sensibilidades" para "propiciar una conversación plural sobre la historia, reafirmando el compromiso de la entidad con una sociedad abierta al intercambio de ideas, al diálogo y a la reflexión desde el respeto", concluye el comunicado.