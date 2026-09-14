'Comunicar para la Acción' regresa a Córdoba con una nueva edición dedicada a los retos de la comunicación

Cartel de 'Comunicar para la Acción'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del mes de septiembre, la Fundación Cajasol acogerá en Córdoba una nueva edición de 'Comunicar para la Acción', una iniciativa ya consolidada como espacio de encuentro para profesionales, estudiantes y personas interesadas en el ámbito de la comunicación. Organizado junto a la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (ACRP Córdoba), el ciclo ofrecerá cuatro sesiones en las que destacados especialistas compartirán experiencias, herramientas y conocimientos sobre algunas de las cuestiones más relevantes del sector.

Tal y como ha detallado la fundación en una nota, la programación arrancará el 28 de septiembre con la conferencia-taller 'El humor y la improvisación como herramientas para mejorar la comunicación', impartida por José Rodríguez 'Fugy', mago, actor de improvisación y docente teatral. Una sesión orientada a descubrir cómo la creatividad, la espontaneidad y el humor pueden convertirse en aliados para conectar con los públicos y mejorar las habilidades comunicativas.

El ciclo continuará el 19 de octubre con 'Comunicar con propósito: reputación, sostenibilidad y liderazgo en la empresa agroalimentaria', a cargo de María Dolores López Ramírez, directora de Sostenibilidad y Comunicación de Covap. Durante este encuentro se abordará el papel estratégico de la comunicación en la construcción de organizaciones más comprometidas, sostenibles y cercanas a la sociedad.

La tercera cita tendrá lugar el 26 de octubre bajo el título 'Periodismo en televisión: de la redacción de informativos a su emisión'. El periodista Juan Carlos Roldán, profesional de Canal Sur Noticias, compartirá una visión práctica sobre el proceso informativo televisivo, desde la elaboración de contenidos hasta su llegada a la audiencia.

Por último, el 16 de noviembre, Carlos Javier García Ramírez, periodista y alcalde de Grazalema, cerrará esta edición con la ponencia 'Comunicación institucional en circunstancias excepcionales: el caso Grazalema', una reflexión sobre la gestión de la comunicación pública en contextos de especial complejidad y exigencia.

Todas las actividades se celebrarán a las 19,30 horas en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba (Ronda de los Tejares, 32). La entrada será libre hasta completar aforo. Con esta nueva edición, 'Comunicar para la Acción' reafirma su vocación de acercar a Córdoba experiencias y perspectivas profesionales de referencia, generando un espacio de aprendizaje, reflexión e intercambio de ideas en torno a una disciplina cada vez más determinante en los ámbitos social, empresarial e institucional.