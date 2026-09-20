Detenido por estafar más de 1,5 millones de euros a productores y agricultores de aceituna de Huelva y Sevilla

Aceitunas intervenidas - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido una persona vinculada al sector empresarial de la aceituna de mesa como presunto autor de un delito de estafa y otros posibles delitos conexos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, tras presuntamente haber estafado más de 1,5 millones de euros a productores y agricultores del sector en las provincias de Huelva y Sevilla.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, hasta el momento, se han formalizado denuncias de 258 agricultores y productores de las provincias de Sevilla y Huelva, por pérdidas que ascienden a 1.765.220 euros, a través de los kilogramos de aceituna entregados, comercializados y cobrados sin haber sido abonados a sus productores.

Por ello, la investigación, iniciada durante la campaña agrícola de 2025 por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha comprobado que el ahora detenido habría obtenido las cosechas de los denunciantes proyectando hacia ellos una apariencia de solvencia y comprometiéndose a abonarlas tras su comercialización, aunque los agentes han constatado que el producto fue posteriormente revendido y cobrado a terceras empresas de distribución, sin que el dinero obtenido llegara a los agricultores y productores primarios.

A raíz de estas informaciones, la benemérita sospechó que el investigado habría mantenido la confianza de los afectados mediante reiteradas promesas de pago, anuncios de financiación y abonos inminentes, reconocimientos de deuda y la emisión de pagarés que, una vez presentados al cobro, resultaron impagados por falta de fondos.

De esta manera, la investigación se ha centrado durante meses en un el estudio y análisis de contratos, facturas, albaranes, documentos de entrega y pesaje, justificantes bancarios, comunicaciones, reconocimientos de deuda y pagarés devueltos, además de documentación que acredita la posterior venta y cobro del producto.

ENTRADAS Y REGISTROS EN OLIVARES Y ALBAIDA

Durante la fase de explotación la Guardia Civil ha practicado dos entradas y registros judicialmente autorizados en las localidades de Olivares y Albaida del Aljarafe (Sevilla), en un dispositivo en el que han participado componentes del Equipo ROCA, unidades de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico de la Comandancia de Sevilla.

Como resultado de los registros se han intervenido dos vehículos de alta gama, trece relojes de lujo, diversas piezas y lingotes de oro y plata, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, ordenadores y abundante documentación mercantil, contable y bancaria.

Paralelamente, la Guardia Civil ha intervenido y paralizando la distribución de 1.220.650 kilogramos de aceituna de mesa de la variedad manzanilla, que han quedado depositados a disposición de la Autoridad Judicial.

La operación continúa abierta y no se descarta la investigación de otras personas o empresas relacionadas con los hechos, así como la localización de nuevos bienes o activos vinculados a la operativa investigada.