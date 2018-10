El Centro de Estudios Andaluces presenta este martes el libro '333 historias de la Transición'

Actualizado 23/11/2015 18:31:52 CET

Los periodistas Pilar del Río, Juan José Téllez y Mercedes de Pablos dialogarán con el reportero Carlos Santos, autor de la obra

En un momento en el que la Transición está siendo objeto de una nueva lectura política, histórica, social y cultural, el Centro de Estudios Andaluces y el Centro Andaluz de las Letras (CAL), en colaboración con la editorial La Esfera de los Libros, presentan en Sevilla el libro '333 historias de la Transición', del periodista Carlos Santos. El libro, que un mes después de su aparición ya ha sido objeto de una segunda edición gracias a su éxito de ventas, muestra una perspectiva diferente a otros trabajos publicados sobre el tránsito de la dictadura a la democracia en España.

La presentación del libro tendrá lugar este martes 24 de noviembre a las 19,30 horas en la Biblioteca Pública Infanta Elena de Sevilla. Según una nota de prensa, en el acto participan cuatro periodistas: el autor del libro Carlos Santos, la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, el director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Téllez, y la directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos.

Mucho más que una negociación política, la Transición fue un proceso cultural, sentimental y social. Además de en los despachos, la Transición "se hizo en los bares, las calles, los talleres, las fábricas y los altares". De todo ello habla el periodista Carlos Santos en este libro de historias, concretamente, de 333 historias, repletas de información, humor, música y sentimientos en las que todos los protagonistas tuvieron claro que las cosas nunca volverían a ser como fueron.

Santos, periodista que vivió ese periodo en primera fila, afirma que "estas son 333 de las 35 millones de historias que se vivieron en la Transición". Es un libro narrado por los ciudadanos que la protagonizaron en toda España. "Unos arriesgaban mucho y otros tenían mucha ilusión, pero todos estaban convencidos de que el país iba a cambiar para mejor", explica.

Hubo quien recibió una multa por dar un primer beso a su novio en una calle o un fuerte sopapo de un policía por andar por la calle en pantalón corto. Hubo periodismo a contracorriente en las páginas de Triunfo y Cambio 16, pero también se concentraron 5.000 personas bramando contra la apertura y a favor de la mano dura. "Nuestra generación no pasó por situaciones tan terribles como en los años 40, 50 ó 60. En los años 70 cada día se daba un paso hacia el futuro. Eran años felices, aunque también de mucho miedo y dolor, no fueron fáciles. Los españoles sorprendentemente nos pusimos de acuerdo".

Con la ayuda de medio centenar de testimonios, el autor ha avivado sus propios recuerdos, "porque finalmente este libro es un ejercicio de memoria colectivo". '333 historias de la Transición' es un sorprendente álbum de episodios divertido, emotivo y veraz en el que no se elude la gran cuestión: ¿Quedaron cabos sueltos y candados cerrados? Un libro que da respuesta a preguntas como: ¿Quién dijo no hay mal que por bien no venga tras la muerte de Carrero? ¿Quién fue el primero en preguntar con qué derecho van a exigir austeridad y honradez si ellos no la practican? ¿Quién protagonizó el primer desnudo? ¿En qué año se legalizaron los anticonceptivos? ¿Fue la amnistía de 1977 una ley del perdón?

EL AUTOR

El periodista Carlos Santos es una de las voces de referencia de Radio Nacional de España, donde entró en 1999 como subdirector del magazine matinal; actualmente trabaja en el programa No es un día cualquiera, los fines de semana, después de codirigir durante una temporada Los clásicos. Almeriense de corazón, oriundo de Castilla y León, reside en Madrid. Licenciado en Filología Hispánica y Ciencias de la Información, antes de incorporarse a RNE fue subdirector de Las mañanas de Canal Sur Radio, presentador de informativos en Canal Sur TV, editor de Cambio 16, director de La Voz de Almería, cronista parlamentario de Diario 16 y corresponsal en Madrid de Mundo diario.

Participa habitualmente como analista político en tertulias de la televisión y ha escrito con Joaquín Araujo los libros Cabo de Gata, Espléndida austeridad y Los Alcornocales, parque natural. Su obra Guatemala, el silencio del gallo recorre la historia reciente de América Latina. Ha realizado numerosos trabajos en prensa y radio sobre viajes y gastronomía.