El equipo de voleibol femenino CAV Esquimo de Dos Hermanas (Sevilla) pasará a denominarse Fundación Cajasol

Pulido posa con la camiseta del CAV Esquimo de Dos Hermanas tras la firma del convenio con la entidad de voleibol. - FUNDACIÓN CAJASOL

El conjunto milita en la División de Honor de este deporte

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del CAV Esquimo de Dos Hermanas, Martos Manuel Galán, han renovado su acuerdo de colaboración para la temporada 2025/2026, "marcando un hito en su relación con una apuesta sin precedentes por parte de la entidad".

Fruto de este compromiso, el club pasará a competir bajo la denominación Fundación Cajasol Andalucía, "consolidando así el respaldo firme a este proyecto deportivo andaluz", destaca en un comunicado.

Este convenio, que lleva varios años en vigor, se ve ahora ampliado tanto en alcance como en objetivos, con la voluntad de seguir impulsando el deporte base, la formación y el compromiso social a través del voleibol.

El acuerdo contempla una amplia batería de iniciativas que refuerzan la estructura y actividad del club, entre ellas la participación competitiva de todos los equipos del club en competiciones federadas y no federadas, desde las categorías alevines hasta los equipos senior, incluyendo las escuelas y academias de formación y el fomento del deporte entre los jóvenes, con especial atención a la promoción de la cantera.

El convenio también recoge acciones formativas y sociales, "alineadas con los valores de la Fundación Cajasol", que buscan fomentar la inclusión, el trabajo en equipo y el desarrollo personal a través del deporte.

El Club Voleibol Esquimo disputará por tercera temporada consecutiva competición europea llevando el nombre de Andalucía por Europa en la CEV Challenge Cup y se consolida "como referencia en el deporte femenino de élite en la región".

De igual forma, aspira a estar de nuevo en los puestos altos de la máxima categoría del voleibol nacional donde ya estuvo en la lucha de los 'playoffs' por el título en las pasadas dos campañas.