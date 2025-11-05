Expertos, instituciones y empresas se citan en Córdoba en el 'Congreso de Soluciones Inteligentes para el Rural'

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba ha acogido este miércoles una nueva edición del 'Congreso de Soluciones Inteligentes para el Rural', una jornada promovida por Next Educación, con la colaboración de la Fundación Cajasol, que ha reunido a expertos, representantes institucionales, empresas tecnológicas y medios de comunicación para abordar los retos y oportunidades del desarrollo rural a través de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

Según ha indicado la Fundación Cajasol en una nota, el presidente de la entidad, Antonio Pulido, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia de este tipo de foros como espacios de encuentro y reflexión para impulsar el medio rural.

En este contexto, Pulido ha puesto de manifiesto que "es un placer que podamos contribuir, con este foro, a debatir y divulgar las mejores estrategias de desarrollo rural a través de las soluciones inteligentes".

Durante su discurso inaugural, ha puesto en valor el "papel clave" que están jugando las nuevas tecnologías y la digitalización en la transformación del medio rural, no sólo en Andalucía, sino en toda España. "Nos encontramos en medio de una gran revolución que empieza a notarse en nuestros pueblos y que requiere no solo infraestructura y conectividad, sino también concienciación, formación y un cambio cultural", ha afirmado.

El congreso ha contado con la participación de la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, y con la conferencia inaugural del presidente de Next Educación, el periodista y sociólogo Manuel Campo, que ha ofrecido una visión actual del estado del medio rural y las soluciones inteligentes que ya se están aplicando en distintos territorios.

A lo largo de la jornada se han presentado experiencias reales de conectividad satelital, telemedicina, economía plateada ('Silver Economy') o recuperación de vivienda rural. Entre los ponentes han estado Miguel Ángel Argüelles (Hispasat); Juan Láriz (Home Doctor); Jesús García Jurado (Fundación Prode); Rafael Llamas, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural; Ana Isabel Sánchez (Diputación de Zamora); Jesús Alique (Castilla-La Mancha) o Ricardo González, alcalde de Toén (Ourense).

También se ha celebrado una mesa redonda sobre el papel de los medios de comunicación en la visibilidad del entorno rural, moderada por Alberto Fandos, con periodistas de Canal Sur, Cadena SER y representantes de los periodistas rurales.

Tal y como ha señalado Antonio Pulido en su intervención, "en la Fundación Cajasol queremos estar presentes en este proceso de transformación, ayudando a crear cultura tecnológica y digital en nuestros pueblos y ciudades".