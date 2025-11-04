Una exposición en Fundación Cajasol de Cádiz conmemora los 75 años de la puesta al culto de la Virgen del Buen Fin

Exposición 'Reina y Madre del Buen Fin: 75 Años de una devoción gaditana' en la Fundación Cajasol de Cádiz. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado la exposición 'Reina y Madre del Buen Fin: 75 Años de una devoción gaditana', con la que conmemora los 75 años de la bendición y puesta al culto de la Virgen del Buen Fin, dolorosa de la cofradía de Sentencia en la ciudad de Cádiz.

A lo largo del recorrido se puede conocer las primeras vestimentas que se conservan, sus primeros elementos de culto, su antiguo palio así como el enriquecimiento de su ajuar con nuevas piezas bordadas o de orfebrería, ha informado la entidad en una nota.

Las salas expositivas de la sede gaditana se han llenado así de enseres que han formado parte de esta imagen y, sobre todo, del recorrido que ha tenido a lo largo de estos tres cuartos de siglo, mostrando la devoción a la advocación de la Virgen del Buen Fin como "ofrenda de amor" por parte de sus fieles y devotos.

El acto de apertura ha contado con la presencia de la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en la provincia, Tania Barcelona, la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, y José Manuel Verdulla Otero, concejal de Hermandades y Cofradías.

También han acudido María del Mar Díez Mieres, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, Rafael Fernández Aguilar, párroco de La Merced, Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz, Benito Moya, vice Hermano Mayor de Sentencia, y la comisaria de la muestra, Pilar Gil Bermúdez, que ha dado unas pinceladas sobre el recorrido expositivo de la muestra.

Por su parte, María del Mar Díez Mieres ha destacado "la gran vinculación" de la Fundación Cajasol con la iglesia de La Merced y ha puesto en valor "la importante labor" que realizan las hermandades en "mantener y aumentar" el patrimonio de Cádiz.

Durante su intervención, el párroco de la iglesia ha compartido la peculiaridad de que esta talla es la única dolorosa creada por el imaginero Miguel Láinez Capote, la cual "no se ha retocado".

'Reina y Madre del Buen Fin: 75 Años de una devoción gaditana' podrá visitarse hasta el 22 de noviembre en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz. El horario de visita es de lunes a domingo de 11,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 20,00 horas.