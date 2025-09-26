Flamenco y actividades sociales marcan la agenda de la próxima semana de la Fundación Cajasol en Huelva

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva ha organizado para la próxima semana una agenda protagonizada por una doble sesión del Ciclo Flamencas, y actividades sociales de diferentes colectivos de la provincia.

El lunes 29, a las 18.00 horas, la sede de la Fundación acoge la proyección de 'El niño de la bicicleta', que se enmarca en la segunda jornada del ciclo 'La Clave de los Vínculos Sanos para un Desarrollo Pleno', organizado por Crecer con Futuro. La entrada es libre hasta aforo permitido, según informa la Fundación en un comunicado.

Por otro lado, el martes 30, a las 18,00 horas, la sede de la fundación acoge la proyección del cortometraje 'En la raya del olvido', con motivo del Día Mundial del Alzheimer, organizado por AFA Huelva. Posterior, se celebrará una mesa redonda con el director del corto, Miguel Ángel Mora, y la psicóloga de AFA Eva María Rodríguez, moderada por la presidente de AFA Huelva, Rocío Muñoz.

Asimismo, el miércoles, 1 de octubre, comienza el ciclo 'Flamencas', Así, a las 20,00 horas, en la sede de la Fundación, tendrá lugar la conferencia 'Huellas femeninas en la configuración del arte jondo', a cargo de Ángeles Cruzado y la actuación de la cantaora Consuelo Haldón acompañada a la guitarra por Antonio Carrión. La entrada es libre hasta aforo permitido.