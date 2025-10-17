Flamenco, Cineclub y blues conforman la programación cultural de la próxima semana de Cajasol en Huelva

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición del ciclo 'Flamencas', Cineclub en la Cuarta y la segunda edición del ciclo Blues y Música Negra conforman la programación cultural de la próxima semana de la Fundación Cajasol en Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el miércoles 22, la Cuarta acoge una nueva sesión del ciclo Flamencas, en esta ocasión al cante María Ángeles Cruzado, que estará acompañada a la guitarra por Francis Gómez. La actuación será a las 22,00 horas:

Al día siguiente, el jueves 23, a las 19,00 horas, la Fundación Cajasol inicia el nuevo proyecto 'Cineclub en la Cuarta'. En esta primera sesión, se exhibirá el audiovisual 'Medio siglo de cine', dedicado al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, y en el que se homenajea a José Luis Ruiz, fundador del mismo.

Tras la proyección se realizará un coloquio con la intervención de la directora del documental, Remedios Malvárez, y el actual director del Festival, Manuel H. Martín.

Por otro lado, el viernes 24, a las 20,30 horas, también en La Cuarta comienza la segunda edición del ciclo 'Blues y Música Negra' con la actuación de El Oso y sus Sabandijas.

'GLORIA BENDITA'

Por otra parte, la entidad recuerda que hasta el 24 de octubre se puede visitar la exposición 'Gloria Bendita', un proyecto fotográfico de Remedios Malvárez que rinde homenaje a las mujeres del flamenco, rescatando sus historias, sus gestos y su protagonismo en la evolución de este arte universal.

A través de "una cuidada selección de retratos", Malvárez propone "una lectura visual que visibiliza a cantaoras, bailaoras, guitarristas y creadoras que, durante generaciones, han sostenido la esencia del flamenco muchas veces desde la sombra". Lejos de los tópicos, la muestra ofrece "una mirada honesta y sensible que reconoce la memoria de quienes rompieron moldes, vencieron silencios y abrieron camino".

Así, 'Gloria Bendita' no es sólo una exposición de flamenco, sino "un gesto de justicia y reconocimiento". "Cada imagen es un testimonio que late, que interpela, que dignifica", han explicado desde la fundación.

La exposición podrá visitarse en la Sala El Comercial de la Fundación Cajasol en Huelva, ubicada en la calle Jesús Nazareno, 12, en horario de lunes a viernes, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas, y sábados de 11,00 a 14,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.