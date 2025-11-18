La FOE y la Fundación Cajasol celebran en Aracena (Huelva) la IV Feria del Empleo

ARACENA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) y la Fundación Cajasol han celebrado este martes en Aracena la IV Feria del Empleo, un encuentro que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Aracena y que ha reunido a profesionales, empresas y jóvenes interesados en conocer las nuevas oportunidades laborales que están surgiendo en sectores estratégicos de la provincia ofreciendo una visión actualizada del mercado laboral a través del testimonio directo de profesionales y entidades de referencia en cada ámbito.

Según han indicado en una nota de prensa, la jornada ha sido inaugurada por el secretario general de la FOE, Daniel Caldentey; la delegada de la Fundación Cajasol en Huelva; y el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, alcalde de Aracena, quienes han destacado la importancia de acercar a los territorios una información actualizada sobre las necesidades reales del mercado laboral y los perfiles profesionales que están demandando las empresas.

El programa ha arrancado con la mesa 'Minería con futuro: profesiones que están emergiendo', en la que han participado Andrea García y Domingo G. López (Minera Los Frailes), Jose Manuel Marcelo (Sandfire Matsa), Olga Delgado y Melania Serrano (Aminer) y Bárbara Gómez (PanGlobal). Los intervinientes han abordado la evolución del sector minero y la aparición de nuevas cualificaciones técnicas vinculadas a la innovación y la sostenibilidad.

Posteriormente, el jefe de Producción de Salazón y Bodegas en Sánchez Romero Carvajal, Fernando Solano Curto, ha ofrecido la ponencia 'Agroindustria competitiva: dónde están las oportunidades', centrada en las opciones de desarrollo profesional en un sector clave para la economía de la Sierra.

El bloque dedicado al turismo ha continuado con la mesa 'Turismo que emplea: el valor del territorio como recurso', con las intervenciones de Manuel García (Restaurante Montecruz), Santiago Romero (Enclave Deportivo), David Fernández (Barceló Aracena) y Bienvenido González (Agencia Turis Club), moderados por la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cinta Aguilar. En esta sesión se han analizado las oportunidades que genera un sector en crecimiento constante y estrechamente ligado al aprovechamiento sostenible del entorno.

La última intervención del día ha corrido a cargo del secretario general de Asaja-Huelva, Felix Sanz, con la presentación 'Agroganadería renovada: nuevos retos, nuevos profesionales', centrada en la adaptación del sector agroganadero y en las competencias que requerirán los nuevos perfiles vinculados a su modernización.