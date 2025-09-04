La Fundación Cajasol acoge en Córdoba la muestra 'Mujeres. Romero de Torres y grandes artistas contemporáneos'

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este jueves en su sede de Córdoba la exposición 'Mujeres. Romero de Torres y grandes artistas contemporáneos', una propuesta inédita que abre la nueva temporada cultural en la ciudad con una mirada innovadora, diversa y profundamente andaluza.

Tal y como ha indicado la fundación en una nota, el acto ha contado con la participación del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y del comisario de la muestra, Pepe Cobo, junto a representantes institucionales como lalbás, delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, y el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, que han querido apoyar con su presencia esta apuesta por el arte como motor de diálogo y proyección cultural.

"Esta exposición es toda una declaración de intenciones", ha señalado Antonio Pulido durante la inauguración, añadiendo que "queremos seguir apostando por contenidos culturales de primer nivel, desde los más innovadores e internacionales --como el que presentamos hoy-- hasta los que tienen que ver con nuestras tradiciones locales más arraigadas. Porque la identidad andaluza es siempre más compleja y diversa de lo que dictan los tópicos".

En su intervención, Pepe Cobo ha destacado el sentido profundo que articula esta exposición, y ha subrayado que "elegir a Romero de Torres con La Fuensanta es esencial porque era un momento único para poder hablar de la historia de la representación de la mujer en el mundo del arte". Hizo un recorrido por esa evolución y explicó que "Romero de Torres representa un punto de inflexión: descubre a la mujer andaluza, la humaniza y muestra toda su sensualidad desde el respeto y la profundidad, sin caer en el desnudo evidente".

La exposición presenta una cuidada selección de obras de Julio Romero de Torres, entre las que destacan piezas tan emblemáticas como 'La Fuensanta', célebre retrato femenino que llegó a imprimirse en los billetes de cien pesetas, 'La Niña Torera' o 'Carmen de Córdoba'. Todas ellas reflejan la singular forma de representar a la mujer por parte del pintor cordobés, en muchos casos vinculadas a clases populares, ambientes festivos o escenarios marginales, pero siempre desde una mirada que anticipa discursos estéticos más modernos y simbólicos.

El recorrido se completa con la presencia de seis obras de artistas contemporáneos de referencia internacional. Destaca 'Marilyn' (1981), de Andy Warhol, una serigrafía sobre lienzo que se ha convertido en icono absoluto de la cultura pop. De Antonio Saura, la exposición incluye 'Diva' (1962), que muestra su particular lenguaje plástico en torno a la figura femenina. Francis Picabia aporta dos piezas fundamentales: 'Juanita' (1926) y 'El sombrero amarillo' (1940).

Por su parte, Robert Indiana está presente con 'Love (red, blue, green)', una obra conceptual que ha trascendido generaciones como símbolo de una nueva sensibilidad visual. Completa el conjunto 'Salamndern' (1971), del alemán Sigmar Polke, una pieza de gran formato que introduce el color, la abstracción y el gesto como nuevas formas de abordar la figura femenina.

"Con esta propuesta volvemos a traer a Romero de Torres a su tierra, a la nuestra, pero muy bien acompañado de otros grandes artistas internacionales que también retrataron a la mujer desde una mirada innovadora y moderna. Queremos contribuir a un nuevo arquetipo femenino, que pone el acento en los valores que han ido conquistando las mujeres en las últimas décadas", ha apostillado Pulido.

La muestra podrá visitarse hasta el 11 de octubre en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, en horario de lunes a sábado, de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas, y forma parte del compromiso de la entidad con la promoción del arte y la cultura como herramientas de transformación social, diálogo y cohesión.