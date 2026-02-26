La Fundación Cajasol acoge 'Imago Fidei', la primera muestra del boceto del cartel de la Semana de la Santa de Córdoba

La exposición 'Imago Fidei. La pintura sacra de Jonathan Sánchez Aguilera'. - FUNDACIÓN CAJASOL

La Fundación Cajasol en Córdoba acoge desde este jueves y hasta el 19 de marzo 'Imago Fidei. La pintura sacra de Jonathan Sánchez Aguilera', una exposición que permite adentrarse en el proceso creativo que ha dado forma al cartel anunciador de la Semana Santa de Córdoba 2026.

Según ha detallado la Fundación en una nota, la actividad, organizada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol, se integra dentro del eje cultural 'Tramos de Cuaresma' y refuerza el compromiso de ambas entidades con la promoción y difusión del arte sacro contemporáneo.

El acto de inauguración ha contado con la participación de delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba, Juan Manuel Carrasco; el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manuel Murillo; la comisaria, Sarai Herrera, y el propio artista, Jonathan Sánchez Aguilera.

Cinco bocetos originales del cartel constituyen el eje central de la muestra, piezas que desvelan la evolución de la obra desde la primera intuición hasta su formulación definitiva. A través de estos estudios preparatorios, el visitante podrá observar la búsqueda del encuadre, el tratamiento lumínico, la depuración simbólica y las decisiones compositivas que Sánchez Aguilera adoptó para crear una imagen destinada a formar parte de la memoria colectiva cordobesa. Es la primera ocasión en la que estos trabajos previos se exponen al público, lo que convierte a Imago Fidei en una oportunidad singular para comprender cómo nace un cartel de Semana Santa.

Junto a los bocetos, la exposición reúne una amplia selección de obras realizadas por el artista para hermandades y cofradías de toda Andalucía. El recorrido abarca encargos de corporaciones de Sevilla, Córdoba, Huelva y Jaén, entre los que figuran carteles de coronaciones canónicas, aniversarios fundacionales y algunas de las convocatorias más relevantes del calendario cofrade andaluz, como el cartel 'Sevilla Eucarística' de 2025, el de las Glorias de Sevilla de 2015, el del Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla de 2017 o el de las Fiestas de Primavera de Sevilla de 2018.

En total, una veintena de piezas que trazan la trayectoria de uno de los creadores más consolidados del panorama artístico vinculado al mundo cofrade. Nacido en Coria del Río (Sevilla) en 1982 y formado en la Escuela Della Robbia, Sánchez Aguilera ha desarrollado un lenguaje figurativo de marcada impronta realista e hiperrealista, caracterizado por la minuciosidad técnica, la intensidad lumínica y una profunda carga simbólica.

Su pintura se distingue por la precisión anatómica, el tratamiento cuidado de rostros, manos y tejidos, y el empleo de la luz como herramienta narrativa capaz de construir atmósferas de intimidad y dotar a las imágenes de una dimensión espiritual que trasciende la mera representación.

'Imago Fidei. La pintura sacra de Jonathan Sánchez Aguilera' permanecerá abierta de lunes a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, en la sede de la Fundación Cajasol (avenida Ronda de los Tejares, 32, Córdoba), mientras que los Domingos y festivos, cerrado. Entrada libre hasta completar el aforo.