Fundación Cajasol y Asociación de la Prensa de Cádiz impulsan 'La Actualidad en la Azotea'

Cartel de 'La Actualidad en la Azotea'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), desarrolla este verano el ciclo 'La Actualidad en la Azotea', una iniciativa que ha convertido la azotea la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz en un espacio de encuentro para el periodismo, la cultura y el análisis de la actualidad.

Según ha indicado en una nota, el programa se celebra todos los lunes al atardecer y ofrece al público gaditano y a quienes visitan la ciudad una programación diversa en torno a la comunicación, la historia, la cultura y el debate sobre asuntos de interés público, en un entorno privilegiado del casco histórico de Cádiz.

A través de este ciclo se suceden proyecciones, presentaciones de libros, coloquios y conversaciones con periodistas, escritores, investigadores y analistas, consolidando la sede de la Fundación Cajasol como un foro abierto al intercambio de ideas y al pensamiento crítico.

Con esta iniciativa, ambas entidades reafirman su compromiso con la divulgación cultural, el periodismo de calidad y la creación de espacios de diálogo abiertos a la ciudadanía, acercando cada semana nuevas propuestas durante las tardes de verano, según han afirmado.

El ciclo comenzó el pasado 20 de julio con la proyección del documental 'Los Pemanes de Pemán', que contó con la participación de su guionista, Pedro Ingelmo, en un coloquio con los asistentes.

La programación continuará el próximo lunes 27 de julio con la presentación del libro 'Los desnudos y los muertos', del periodista Jerónimo Andreu, una crónica sobre el auge y la caída de la revista Interviú, en un encuentro en el que el autor conversará con el público.

El 3 de agosto se celebrará la tertulia 'La almendra de la M-30 vista por periodistas gaditanos en Madrid', que reunirá a Ana Rosa Berraquero, Ana Romero y Jorge Bezares, quienes compartirán su experiencia profesional y ofrecerán una mirada sobre la actualidad desde la capital.

El 10 de agosto, el poeta, escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, presentará su libro 'La mejor edad', mientras que el 13 de agosto será el turno del politólogo y analista Pablo Simón, protagonista de una nueva conversación sobre la actualidad política y social.

El ciclo continuará en septiembre con las presentaciones de los nuevos libros de Juan Luis Cebrián, Kety Garat y Ángela Martialay, poniendo el broche final a una programación que reúne algunas de las voces más reconocidas del periodismo y la creación literaria en España.