Fundación Cajasol y Ayuntamiento de Cádiz suman fuerzas para ofrecer actividades en la ciudad esta Navidad

CÁDIZ 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Cádiz han presentado este martes la programación especial de actividades que "inundará de espíritu navideño" la ciudad durante las próximas semanas.

El acto ha contado con la participación de Mar Díez, delegada de la sede de Cádiz de la Fundación Cajasol, y de Maite González, teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, ha indicado la entidad en una nota.

Durante su intervención, Mar Díez ha dado a conocer una nueva edición de 'Gozos de Diciembre', el ciclo navideño de la Fundación Cajasol que se desarrollará en Cádiz del 5 de diciembre al 5 de enero. Sobre esta cita, ha destacado que está "consolidada en toda Andalucía" y se ha convertido en "una tradición para las familias", que "encuentran en las sedes de la Fundación un espacio donde celebrar la Navidad de manera participativa, creativa y cultural".

Entre las propuestas más esperadas de este año destaca el belén de la Fundación Cajasol, que podrá visitarse del 6 de diciembre al 4 de enero, de 11,00 a 21,00 horas.

Este año, el nacimiento presenta una estética romana como guiño a la celebración de Cádiz Romana y como novedad se cuenta con un Nacimiento a tamaño natural cedido por la Archicofradía del Carmen.

A estas propuestas se suma la presencia del Paje Real, del 26 de diciembre al 4 de enero, el Fotomatón navideño del 26 al 30 de diciembre y los días 2 y 3 de enero, o el programa de talleres escolares y familiares que se desarrollará del 9 al 19 de diciembre en horario de mañana.

La Fundación Cajasol reiterará su compromiso con los conventos de la provincia a través de la tradicional venta de dulces navideños artesanos '¡Qué rico, Dios mío!', que se celebrará del 6 al 13 de diciembre, en horario de 11,00 a 13,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas.

La programación también incluye iniciativas para adultos como el taller de cocina 'Reinventa tu menú navideño' el 16 de diciembre, el taller artístico 'Paint & Wine' el día 10 o el taller de coronas de Navidad los días 17 y 18 de diciembre.

En el plano musical, la Fundación Cajasol refuerza su oferta con el concierto benéfico 'La Macanita con sabor a Plazuela', que tendrá lugar el 4 de diciembre a las 20,00 horas en la Catedral de Cádiz, a beneficio de la Parroquia de la Merced.

Para los más pequeños, el 26 de diciembre será el turno de las Guerreras K-Pop, que estarán en concierto en el Palacio de Congresos.

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha dado a conocer los programas municipales que se llevarán a cabo en colaboración con la Fundación Cajasol para celebrar la Navidad. Como novedad de esta edición, ha anunciado la apertura de un espacio como el Baluarte de la Candelaria para albergar actividades navideñas.

El recinto acogerá cuatro conciertos, que se desarrollarán los días 26 de diciembre con un concierto de bandas sonoras de Navidad, el 27 con el concierto 'De Bach a Sinatra, un viaje musical a la Navidad', el 2 de enero con el coro Gospelit y el 3 de enero con la Camerata L'istesso Tempo.

Unos conciertos que acompañarán también el desarrollo de la actividad organizada por la Delegación Municipal de Juventud en este mismo espacio, que habilitará en las casamatas la Casa de Papá Noel y Reyes Magos y que presentará una ambientación navideña en estos días, incluso con la posibilidad de degustar churros con chocolate en el bar del Baluarte.

Asimismo, para facilitar la movilidad hasta esta zona, se pondrá a disposición de la ciudadanía un tren gratuito para desplazarse hasta la Plaza de San Antonio.

La edil ha explicado también que se desarrollarán ocho espectáculos de villancicos flamencos los días 5, 6, 11, 12, 13, 20, 21 y 26 de diciembre. Estas actuaciones se desarrollarán en distintos barrios de la ciudad, tanto del casco histórico como de extramuros.

Además de estos espacios, en la sede de la Fundación Cajasol se podrá disfrutar el 11 de diciembre de la actuación de Anabel Rivera, en una cita muy especial. El ciclo contará con artistas como Son de Cái, Aires Nuevos, Toma Castaña, Flamencos de la Tata o Los del Patio, entre otros.

Por último, ha desgranado el programa Sinfonía de Navidad, con música clásica en las iglesias del Rosario, San Francisco y la Catedral los días 17, 22 y 28 de diciembre, respectivamente.

La teniente de alcalde de Cultura ha agradecido la colaboración de la Fundación Cajasol "que una vez más nos demuestra que es un gran aliado y que siempre está en los principales eventos de la ciudad, como son el Carnaval, la Navidad y en las diferentes actividades culturales".

Este año, con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, la Navidad no estará solo presente en el interior de la conocida Casa Pemán, sino también en distintos puntos de la ciudad con el programa de Villancicos Flamencos en la Plaza de San Antonio y el Baluarte de la Candelaria, que acogerán actividades para los más pequeños y para toda la familia.