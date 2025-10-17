La Fundación Cajasol en Córdoba acoge '5 Maestros Cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz'

Inauguración de la exposición '5 Maestros Cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba acoge desde este viernes y hasta el 19 de noviembre la exposición '5 Maestros Cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz', que rinde homenaje a la memoria y al legado artístico de Horacio Ferrer, Rafael Botí, Pedro Bueno, Ángel López-Obrero y Antonio Rodríguez Luna, cinco figuras fundamentales en la historia de la pintura española del siglo XX.

Según ha indicado la Fundación Cajasol en una nota, al acto de inauguración han asistido el presidente de la Real Academia, Bartolomé Valle; el delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba, Juan Manuel Carrasco; el comisario de la exposición, Miguel Carlos Clementson; la directora del Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba (UCO), Ana Belén Martínez, y la gerente de la Fundación Rafael Botí, Pilar Gracia.

El delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba, Juan Manuel Carrasco, ha dado la bienvenida al acto remarcando "la defensa de la cultura y el orgullo de poder trabajar conjuntamente con una entidad centenaria como la Real Academia de Córdoba", mientras que el presidente de la institución academica, Bartolomé Valle, ha agradecido la "colaboración constante" de la Fundación Cajasol en estos proyectos expositivos.

Para terminar, el comisario de la exposición, Miguel Carlos Clementson, ha realizado un recorrido por la vida de los cinco maestros cordobeses y lo que representaron para la pintura española del siglo XX. También ha agradecido a la Fundación Cajasol el camino juntos desde 2017 y ha señalado a esta entidad como referente dentro del ámbito cultural cordobés.

Organizada en colaboración con la Real Academia de Córdoba, la muestra reúne una cuidada selección de obras que permiten descubrir el talento y la evolución creativa de estos autores, todos ellos vinculados en su formación y trayectoria a los maestros Julio Romero de Torres y Daniel Vázquez Díaz, referentes esenciales del arte contemporáneo en nuestro país.

'5 Maestros Cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz' propone un viaje por sus etapas más representativas, especialmente la de los años treinta, y evidencia la huella común de sus preceptores, así como el compromiso artístico que cada uno desarrolló en contextos marcados por la Guerra Civil y los cambios sociales del siglo pasado.

A través de tres piezas por autor, y con obras también de Romero de Torres y Vázquez Díaz como homenaje y marco de referencia, el recorrido expositivo pone en valor la fuerza expresiva, la innovación y la profundidad estética de esta generación, tan brillante como injustamente olvidada.

La exposición podrá visitarse de lunes a sábado, en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas, en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba (Ronda de los Tejares, 32). Los domingos y festivos permanecerá cerrada.

Con esta iniciativa, la Fundación Cajasol y la Real Academia de Córdoba reafirman su compromiso con la difusión del patrimonio artístico andaluz y la recuperación de figuras clave de nuestra cultura, desde un espacio de encuentro plural, reflexión y puesta en valor de nuestras raíces.