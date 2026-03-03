Fundación Cajasol y la Esperanza de Triana unen patrimonio artístico y acción social en el Polígono Sur de Sevilla

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el hermano mayor de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña, en la Capilla de los Marineros tras la firma de un convenio de colaboración. - CAJASOL

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el hermano mayor de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña, han firmado un convenio de colaboración que articula dos grandes líneas de actuación: la continuidad de los talleres socioeducativos que la corporación trianera desarrolla en el Polígono Sur de Sevilla y la celebración de una exposición que sacará a la luz el rico patrimonio pictórico custodiado por la hermandad.

El acuerdo garantiza el sostenimiento del proyecto 'Educación y recreo de jóvenes en el Polígono Sur. La Misión de la Esperanza', que entre enero y marzo de 2026 atiende a más de un centenar de niños y jóvenes en las instalaciones de la Parroquia de Jesús Obrero, informa la citada fundación en una nota de prensa.

La programación se despliega de lunes a viernes con tres itinerarios formativos diferenciados. Los lunes y miércoles, las sesiones de habilidades sociales y emocionales trabajan el bienestar integral, los hábitos saludables, la gestión emocional y técnicas de respiración y relajación.

Los martes y jueves, los talleres de comunicación y autoestima abordan la escucha activa, las dinámicas de fortalezas, la resolución de conflictos y los ejercicios de afirmación positiva. Los viernes, una jornada grupal de convivencia reúne a todos los participantes para compartir lo aprendido durante la semana y disfrutar de actividades deportivas conjuntas.

El programa persigue fortalecer las competencias personales de los participantes, reforzar su autoestima y fomentar valores como la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo, contribuyendo a la cohesión de uno de los barrios con mayores necesidades de la capital andaluza.

EXPOSICIÓN DE CINCO SIGLOS DE ARTE

La segunda vertiente del convenio traerá hasta la sala Murillo de la Fundación Cajasol en Sevilla la muestra 'Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana', que estará comisariada por el catedrático José Fernández López.

La exposición reunirá más de una veintena de piezas que abarcan desde el siglo XVI hasta la creación contemporánea, ofreciendo un recorrido singular por distintos motivos iconográficos del arte cristiano. Entre las obras que podrán contemplarse figuran una Asunción anónima del siglo XVI, la Inmaculada de Cornelio Schut, el Calvario de Juan Simón Gutiérrez, la Piedad de Esteban Márquez o un Cristo con la cruz a cuestas atribuido a Ignacio de Ries.

"El diálogo entre tradición y contemporaneidad" se completará con aportaciones de artistas actuales como Luis Gordillo, Salustiano, Ricardo Suárez, Manolo Cuervo, Raúl Berzosa y Juan Antonio Rodríguez, además de la colección de carteles históricos de la corporación y un crucificado de marfil.

Con este convenio, la Fundación Cajasol reafirma su "doble vocación de acción social y difusión del patrimonio cultural andaluz", respaldando así iniciativas que "conjugan la atención a colectivos vulnerables con la puesta en valor del legado artístico que atesoran las hermandades sevillanas", concluye el comunicado.